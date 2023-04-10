СМИ: японские вузы выступили против использования ChatGPT в учебных работах
NHK: ведущие вузы Японии выступили против использования ChatGPT и ИИ в учебных работах
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 10 апр - РИА Новости. Ведущие вузы Японии выступают против использования ChatGPT и других видов искусственного интеллекта для написания учебных и научных работ, сообщил телеканал NHK.
Так, в одном из ведущих вузов страны Университете Киото на вступительной церемонии ректор университета предостерег студентов от использования искусственного интеллекта, так как "есть риск, что в тексте, созданном искусственным интеллектом, содержатся ошибки", а также из-за того, что в этом случае "отсутствует важная часть образовательного процесса – написания текста самостоятельно", и пожелал им "обзавестись привычкой самостоятельно и, затратив время, писать тексты".
Главное высшее учебное заведение Японии Токийский университет на внутреннем портале для учащихся разместил колонку за подписью заместителя ректора, в которой отметил, что учебные работы "должны быть написаны самим студентом и это - отправная точка, и они не могут быть созданы только искусственным интеллектом".
Университет Софии пошел еще дальше и выработал свои принципы в отношении искусственного интеллекта: использование искусственного интеллекта при написании "докладов, сочинений и курсовых работ недопустимо, в случае обнаружения будет наложено строгое наказание", однако допускает ограниченное использование по разрешению преподавателя в строго оговоренных рамках.
Университет Тохоку предупреждает, что использование искусственного интеллекта может привести к утечке информации неопубликованных работ или утечкам секретной информации.