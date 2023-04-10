https://ria.ru/20230410/chatgpt-1864138864.html

СМИ: японские вузы выступили против использования ChatGPT в учебных работах

СМИ: японские вузы выступили против использования ChatGPT в учебных работах - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: японские вузы выступили против использования ChatGPT в учебных работах

Ведущие вузы Японии выступают против использования ChatGPT и других видов искусственного интеллекта для написания учебных и научных работ, сообщил телеканал... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T06:18

2023-04-10T06:18

2023-04-10T06:18

япония

токийский университет

софия (город)

в мире

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ТОКИО, 10 апр - РИА Новости. Ведущие вузы Японии выступают против использования ChatGPT и других видов искусственного интеллекта для написания учебных и научных работ, сообщил телеканал NHK. Так, в одном из ведущих вузов страны Университете Киото на вступительной церемонии ректор университета предостерег студентов от использования искусственного интеллекта, так как "есть риск, что в тексте, созданном искусственным интеллектом, содержатся ошибки", а также из-за того, что в этом случае "отсутствует важная часть образовательного процесса – написания текста самостоятельно", и пожелал им "обзавестись привычкой самостоятельно и, затратив время, писать тексты". Главное высшее учебное заведение Японии Токийский университет на внутреннем портале для учащихся разместил колонку за подписью заместителя ректора, в которой отметил, что учебные работы "должны быть написаны самим студентом и это - отправная точка, и они не могут быть созданы только искусственным интеллектом". Университет Софии пошел еще дальше и выработал свои принципы в отношении искусственного интеллекта: использование искусственного интеллекта при написании "докладов, сочинений и курсовых работ недопустимо, в случае обнаружения будет наложено строгое наказание", однако допускает ограниченное использование по разрешению преподавателя в строго оговоренных рамках. Университет Тохоку предупреждает, что использование искусственного интеллекта может привести к утечке информации неопубликованных работ или утечкам секретной информации.

https://ria.ru/20230310/chatgpt-1856912787.html

https://ria.ru/20230407/intellekt-1863630729.html

япония

софия (город)

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япония, токийский университет, софия (город), в мире