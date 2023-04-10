https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html
"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира
"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира - РИА Новости, 10.04.2023
"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира
Совместный ВВП стран БРИКС перевесил тот, что производится "Большой семеркой". Новость старательно заштриховали — от капризного стыда. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:00
2023-04-10T08:00
2023-04-10T11:14
аналитика
россия
брикс
всемирный банк
в мире
экономика
g7
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Совместный ВВП стран БРИКС перевесил тот, что производится "Большой семеркой". Новость старательно заштриховали — от капризного стыда.Тридцать один с половиной процент (это БРИКС) против чуть больше тридцати у тех, кто гордо носил корону "самых развитых, самых демократических, самых прогрессивных".Получается, все те, кого считали "автократами" и вообще "нехорошими парнями", сумели во время нынешней турбулентности не просто удержать штурвал, но и сделать так, чтобы экономика шла вверх.Когда хор прогрессистов исполнял оратории "Как мы рвем экономику авторитаризма в клочья", эта самая экономика лихо делала дело, не обращая внимание на чинимые препятствия.Те, кто составляли отчет, грустно констатируют: "Нет больше развивающегося мира, как нет и мира развитого. Есть мир, который уверенно идет вверх, и есть мир, что катится вниз".БРИКС основали в 2009-м, когда казалось, что с противостояниями покончено и что сейчас место исключительно сотрудничеству и торговле. Чтобы всем было хорошо. О том, что в итоге попытка разрушить Россию, как и желание уничтожить СССР, возобладает, говорили лишь те, у кого не было иллюзий по поводу природы и аппетитов глобалистов.Политика, в которой коллективный Запад Россию то пробовал развести, то извести, одинакова. Средства меняются. С истощением бюджета, который не должен был справиться одновременно с заморозкой (конфискацией) резервов и активов, не получилось. Потом подключили санкционный режим. И вновь неудача.Если тем, кто ввел ограничения, предрекают рецессию и отбрасывание экономики на десять лет назад, то ровно те же эксперты, без тепла относящиеся к нашей стране, постоянно улучшают российские прогнозы. Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП нашей страны на три с лишним процента. Выяснилось, что оно составит (если и когда) примерно две десятых процента. То есть ничего. Ну если не фиксироваться на цифири, а смотреть на динамику.Тем временем там, где расположена штаб-квартира Всемирного банка, уже начинают возникать сомнения. Так ли уж неколебим Бреттон-Вудс, не получится ли, что в один прекрасный день зеленые банкноты станут бумажками?С другого берега Атлантики отвечают утвердительно. Процесс запущен вами же самими, дорогие американские партнеры, и остановить его практически невозможно. Страны БРИКС, к которым готовы (раз экономическая модель равноправного и взаимовыгодного сотрудничества оказалась привлекательной) присоединиться и другие государства, намерены создать и собственную общую валюту для расчетов.Доллар, ау! И больше — ни гугу!И это не гибель американской денюжки — это всего лишь наведение порядка в мировой системе экономических отношений. Не успели уследить, что мир изменился, что он устал от нравоучений, санкций, ограничений (а чуть что — прямой военной агрессии), ну так это точно не наши проблемы. Убирать за собой и подметать у собственного порога, прежде чем размахивать метлами и щетками у чужих ворот и границ, — признак воспитанности.Как человека, так и государства.
https://ria.ru/20230408/briks-1863915394.html
https://ria.ru/20221210/zst-1837685097.html
https://ria.ru/20230320/brics-1859284768.html
https://ria.ru/20230227/briks-1854517224.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, россия, брикс, всемирный банк, в мире, экономика, g7
Аналитика, Россия, БРИКС, Всемирный банк, В мире, Экономика, G7
Совместный ВВП стран БРИКС перевесил тот, что производится "Большой семеркой". Новость старательно заштриховали — от капризного стыда.
Тридцать один с половиной процент (это БРИКС) против чуть больше тридцати у тех, кто гордо носил корону "самых развитых, самых демократических, самых прогрессивных".
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Получается, все те, кого считали "автократами" и вообще "нехорошими парнями", сумели во время нынешней турбулентности не просто удержать штурвал, но и сделать так, чтобы экономика шла вверх.
Когда хор прогрессистов исполнял оратории "Как мы рвем экономику авторитаризма в клочья", эта самая экономика лихо делала дело, не обращая внимание на чинимые препятствия.
Те, кто составляли отчет
, грустно констатируют: "Нет больше развивающегося мира, как нет и мира развитого. Есть мир, который уверенно идет вверх, и есть мир, что катится вниз".
БРИКС основали в 2009-м, когда казалось, что с противостояниями покончено и что сейчас место исключительно сотрудничеству и торговле. Чтобы всем было хорошо. О том, что в итоге попытка разрушить Россию, как и желание уничтожить СССР
, возобладает, говорили лишь те, у кого не было иллюзий по поводу природы и аппетитов глобалистов.
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Политика, в которой коллективный Запад Россию то пробовал развести, то извести, одинакова. Средства меняются. С истощением бюджета, который не должен был справиться одновременно с заморозкой (конфискацией) резервов и активов, не получилось. Потом подключили санкционный режим. И вновь неудача.
Если тем, кто ввел ограничения, предрекают рецессию и отбрасывание экономики на десять лет назад, то ровно те же эксперты, без тепла относящиеся к нашей стране, постоянно улучшают российские прогнозы. Всемирный банк
спрогнозировал сокращение ВВП нашей страны на три с лишним процента. Выяснилось, что оно составит (если и когда) примерно две десятых процента. То есть ничего. Ну если не фиксироваться на цифири, а смотреть на динамику.
Тем временем там, где расположена штаб-квартира Всемирного банка, уже начинают возникать сомнения. Так ли уж неколебим Бреттон-Вудс, не получится ли, что в один прекрасный день зеленые банкноты станут бумажками?
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С другого берега Атлантики отвечают утвердительно. Процесс запущен вами же самими, дорогие американские партнеры, и остановить его практически невозможно. Страны БРИКС, к которым готовы (раз экономическая модель равноправного и взаимовыгодного сотрудничества оказалась привлекательной) присоединиться и другие государства, намерены создать и собственную общую валюту
для расчетов.
Доллар, ау! И больше — ни гугу!
И это не гибель американской денюжки — это всего лишь наведение порядка в мировой системе экономических отношений. Не успели уследить, что мир изменился, что он устал от нравоучений, санкций, ограничений (а чуть что — прямой военной агрессии), ну так это точно не наши проблемы. Убирать за собой и подметать у собственного порога, прежде чем размахивать метлами и щетками у чужих ворот и границ, — признак воспитанности.
Как человека, так и государства.
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