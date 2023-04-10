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Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате - РИА Новости, 10.04.2023
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13:50 10.04.2023 (обновлено: 13:55 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/brifingi-1864244464.html
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате - РИА Новости, 10.04.2023
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:50
2023-04-10T13:55
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным благодаря переходу на новую систему. "Мы перешли на новую систему... Это видеоконференцсвязь, то есть у нас гипотетически с вами появляется возможность также по видео выходить на связь. Мы надеемся, что в будущем будем это с вами делать. Может быть, не каждый раз, но по необходимости", - сказал Песков. Новая система предусматривает подключение как со стационарных, так и с мобильных телефонов и с компьютера, добавил он. "Должно быть очень удобно", - отметил Песков.
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дмитрий песков, россия
Дмитрий Песков, Россия
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате

Песков: ежедневные брифинги для журналистов смогут проводиться в видеоформате

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным благодаря переходу на новую систему.
"Мы перешли на новую систему... Это видеоконференцсвязь, то есть у нас гипотетически с вами появляется возможность также по видео выходить на связь. Мы надеемся, что в будущем будем это с вами делать. Может быть, не каждый раз, но по необходимости", - сказал Песков.
Новая система предусматривает подключение как со стационарных, так и с мобильных телефонов и с компьютера, добавил он.
"Должно быть очень удобно", - отметил Песков.
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