https://ria.ru/20230410/brifingi-1864244464.html

Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате

Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате - РИА Новости, 10.04.2023

Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:50

2023-04-10T13:50

2023-04-10T13:55

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_0:147:3142:1914_1920x0_80_0_0_adce4769b5b79772dff460c2f5b838a1.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным благодаря переходу на новую систему. "Мы перешли на новую систему... Это видеоконференцсвязь, то есть у нас гипотетически с вами появляется возможность также по видео выходить на связь. Мы надеемся, что в будущем будем это с вами делать. Может быть, не каждый раз, но по необходимости", - сказал Песков. Новая система предусматривает подключение как со стационарных, так и с мобильных телефонов и с компьютера, добавил он. "Должно быть очень удобно", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия