https://ria.ru/20230410/brifingi-1864244464.html
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате - РИА Новости, 10.04.2023
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:50
2023-04-10T13:50
2023-04-10T13:55
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_0:147:3142:1914_1920x0_80_0_0_adce4769b5b79772dff460c2f5b838a1.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным благодаря переходу на новую систему. "Мы перешли на новую систему... Это видеоконференцсвязь, то есть у нас гипотетически с вами появляется возможность также по видео выходить на связь. Мы надеемся, что в будущем будем это с вами делать. Может быть, не каждый раз, но по необходимости", - сказал Песков. Новая система предусматривает подключение как со стационарных, так и с мобильных телефонов и с компьютера, добавил он. "Должно быть очень удобно", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_967d84bf6f87f7d2805e448700568569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия
Ежедневные брифинги в Кремле смогут проводиться в видеоформате
Песков: ежедневные брифинги для журналистов смогут проводиться в видеоформате
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ежедневные брифинги для журналистов в будущем могут проходить по видеосвязи, это стало возможным благодаря переходу на новую систему.
"Мы перешли на новую систему... Это видеоконференцсвязь, то есть у нас гипотетически с вами появляется возможность также по видео выходить на связь. Мы надеемся, что в будущем будем это с вами делать. Может быть, не каждый раз, но по необходимости", - сказал Песков.
Новая система предусматривает подключение как со стационарных, так и с мобильных телефонов и с компьютера, добавил он.
"Должно быть очень удобно", - отметил Песков.
Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле