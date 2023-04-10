https://ria.ru/20230410/borodina-1864228616.html

Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2"

Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2" - РИА Новости, 10.04.2023

Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2"

Телеведущая Ксения Бородина в интервью с Надеждой Стрелец раскрыла детали знаменитой драки с Ксенией Собчак на съемках проекта "Дом-2". РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:10

2023-04-10T17:10

2023-04-10T17:10

шоубиз

ксения бородина

знаменитости

шоу-бизнес

ксения собчак

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина в интервью с Надеждой Стрелец раскрыла детали знаменитой драки с Ксенией Собчак на съемках проекта "Дом-2". Инцидент произошел в 2005 году во время записи очередного выпуска телестройки. Тогда Бородина, которая только начинала карьеру ведущей, никак не могла прочитать подводку, чем разозлила Собчак. Между ними произошла драка, как оказалось, спланированная.Она добавила, что поводов для конфликтов хватало. По словам Бородиной, работать с Собчак было тяжело. Сотрудничество больше напоминало "абьюзерские отношения".Как рассказала Бородина, сейчас эта вражда в прошлом, и с Собчак они хорошо общаются, если где-то пересекаются. Ксения Бородина стала ведущей проекта "Дом-2" в 2004 году, и до сих пор работает на этом проекте.

https://ria.ru/20220516/borodina-1788749012.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения бородина, знаменитости, шоу-бизнес, ксения собчак