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Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2" - РИА Новости, 10.04.2023
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Шоубиз
 
17:10 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/borodina-1864228616.html
Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2"
Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2" - РИА Новости, 10.04.2023
Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2"
Телеведущая Ксения Бородина в интервью с Надеждой Стрелец раскрыла детали знаменитой драки с Ксенией Собчак на съемках проекта "Дом-2". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:10
2023-04-10T17:10
шоубиз
ксения бородина
знаменитости
шоу-бизнес
ксения собчак
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина в интервью с Надеждой Стрелец раскрыла детали знаменитой драки с Ксенией Собчак на съемках проекта "Дом-2". Инцидент произошел в 2005 году во время записи очередного выпуска телестройки. Тогда Бородина, которая только начинала карьеру ведущей, никак не могла прочитать подводку, чем разозлила Собчак. Между ними произошла драка, как оказалось, спланированная.Она добавила, что поводов для конфликтов хватало. По словам Бородиной, работать с Собчак было тяжело. Сотрудничество больше напоминало "абьюзерские отношения".Как рассказала Бородина, сейчас эта вражда в прошлом, и с Собчак они хорошо общаются, если где-то пересекаются. Ксения Бородина стала ведущей проекта "Дом-2" в 2004 году, и до сих пор работает на этом проекте.
https://ria.ru/20220516/borodina-1788749012.html
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ксения бородина, знаменитости, шоу-бизнес, ксения собчак
Шоубиз, Ксения Бородина, Знаменитости, Шоу-бизнес, Ксения Собчак
Бородина раскрыла детали знаменитой драки с Собчак на "Доме-2"

Ведущая Ксения Бородина раскрыла детали драки с Ксенией Собчак на шоу "Дом-2"

© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : @borodylia
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина в интервью с Надеждой Стрелец раскрыла детали знаменитой драки с Ксенией Собчак на съемках проекта "Дом-2".
Инцидент произошел в 2005 году во время записи очередного выпуска телестройки. Тогда Бородина, которая только начинала карьеру ведущей, никак не могла прочитать подводку, чем разозлила Собчак. Между ними произошла драка, как оказалось, спланированная.
«

"Это была постановочная драка. Сейчас бы я такого не позволила. А тогда я была маленькой", – призналась Ксения Бородина.

Она добавила, что поводов для конфликтов хватало. По словам Бородиной, работать с Собчак было тяжело. Сотрудничество больше напоминало "абьюзерские отношения".
«

"Мне было адски тяжело работать с Ксюшей Собчак. Я не выдерживала напор и агрессию в свой адрес. Она серьезную школу дала мне. Сейчас это можно назвать абьюзом. Ксюша имела огромную власть. Однажды она пришла к продюсерам и сказала: "Бородина должна молчать на лобном месте". Зато ее не любил народ, а меня любил", – отметила ведущая.

Как рассказала Бородина, сейчас эта вражда в прошлом, и с Собчак они хорошо общаются, если где-то пересекаются.
Ксения Бородина стала ведущей проекта "Дом-2" в 2004 году, и до сих пор работает на этом проекте.
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