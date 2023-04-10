https://ria.ru/20230410/bioobekty-1864308549.html

Комиссия ГД и СФ предложила постоянно обновлять список опасных биообъектов

Комиссия ГД и СФ предложила постоянно обновлять список опасных биообъектов - РИА Новости, 10.04.2023

Комиссия ГД и СФ предложила постоянно обновлять список опасных биообъектов

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила на постоянной основе проводить актуализацию перечня потенциально... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:31

2023-04-10T17:31

2023-04-10T17:31

сша

украина

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предложила на постоянной основе проводить актуализацию перечня потенциально опасных биологических объектов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "(Предлагается - ред.) актуализировать на постоянной основе перечень потенциально опасных биологических объектов и совершенствовать правила осуществления мер локализации и ликвидации зон биологического заражения, возникающих вследствие аварий и (или) диверсий", - говорится в документе. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед - 12-го.

https://ria.ru/20230410/biobezopasnost-1864308152.html

сша

украина

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сша, украина, госдума рф, совет федерации рф