https://ria.ru/20230410/biobezopasnost-1864308152.html

Правительству предложили готовить ежегодный доклад по биобезопасности

Правительству предложили готовить ежегодный доклад по биобезопасности - РИА Новости, 10.04.2023

Правительству предложили готовить ежегодный доклад по биобезопасности

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству готовить ежегодный доклад о состоянии... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:29

2023-04-10T17:29

2023-04-10T17:29

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает правительству готовить ежегодный доклад о состоянии биобезопасности в России и представлять его президенту РФ и парламенту, а также конкретизировать меры ответственности за несоблюдение норм биобезопасности, говорится в документе. Уточняется, что Госдума планирует рассмотреть доклад комиссии на пленарном заседании 11 апреля, Совфед - 12 апреля. В частности, законодатели предлагают правительству "предусмотреть подготовку ежегодного государственного доклада о состоянии биологической безопасности в РФ и его представление президенту, палатам Федерального собрания РФ", говорится в докладе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, парламентарии предлагают кабмину "установить и конкретизировать меры ответственности за непринятие или несоблюдение обязательных требований в сфере обеспечения биологической безопасности". Еще одна рекомендация правительству - предусмотреть выявление и оценку отдаленных последствий воздействия инфекционных заболеваний и вакцин против них на состояние здоровья человека, а также выработку мер по нивелированию этих последствий.

https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html

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здоровье - общество, госдума рф, россия, совет федерации рф