https://ria.ru/20230410/bespilotniki-1864125252.html

В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами

В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами - РИА Новости, 10.04.2023

В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами

Первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, заявил... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:19

2023-04-10T00:19

2023-04-10T00:48

россия

андрей демин

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. Генерал рассказал о проблеме обнаружения штатными средствами радиолокационной разведки российских войск мини- и микробеспилотников. "Так вот, как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам "РЛК-МЦ" отечественного производства. Они уже выполняют боевые задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне проведения СВО", - сказал Демин. По его словам, данные комплексы способны не только своевременно обнаруживать тактические дроны, действующие на малых и предельно малых высотах, на дальности до 20 километров, выдавая целеуказания огневым средствам ПВО, но и самостоятельно осуществлять их радиоэлектронное подавление. "В текущем году войска противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будет поставлена еще несколько таких образцов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять для нужд нашей объединений ПВО до 20 комплексов ежегодно", - добавил Демин. День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.

https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html

https://ria.ru/20230410/bayraktar-1864123746.html

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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, безопасность