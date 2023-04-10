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В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами
В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами - РИА Новости, 10.04.2023
В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами
Первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, заявил... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:19
2023-04-10T00:19
2023-04-10T00:48
россия
андрей демин
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин. Генерал рассказал о проблеме обнаружения штатными средствами радиолокационной разведки российских войск мини- и микробеспилотников. "Так вот, как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам "РЛК-МЦ" отечественного производства. Они уже выполняют боевые задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне проведения СВО", - сказал Демин. По его словам, данные комплексы способны не только своевременно обнаруживать тактические дроны, действующие на малых и предельно малых высотах, на дальности до 20 километров, выдавая целеуказания огневым средствам ПВО, но и самостоятельно осуществлять их радиоэлектронное подавление. "В текущем году войска противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будет поставлена еще несколько таких образцов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять для нужд нашей объединений ПВО до 20 комплексов ежегодно", - добавил Демин. День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html
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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России, Безопасность
В войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-дронами
Генерал-лейтенант Демин: в войска ПВО поступили комплексы для борьбы с мини-беспилотниками
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.
Генерал рассказал о проблеме обнаружения штатными средствами радиолокационной разведки российских войск мини- и микробеспилотников.
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"Так вот, как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам "РЛК-МЦ" отечественного производства. Они уже выполняют боевые задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне проведения СВО", - сказал Демин.
По его словам, данные комплексы способны не только своевременно обнаруживать тактические дроны, действующие на малых и предельно малых высотах, на дальности до 20 километров, выдавая целеуказания огневым средствам ПВО, но и самостоятельно осуществлять их радиоэлектронное подавление.
"В текущем году войска противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будет поставлена еще несколько таких образцов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять для нужд нашей объединений ПВО до 20 комплексов ежегодно", - добавил Демин.
День войск противовоздушной обороны - День войск ПВО - является памятным днем в Вооруженных силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
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