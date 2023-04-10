https://ria.ru/20230410/berluskoni-1864204919.html

Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 10.04.2023

Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, но он продолжает проходить лечение в палате прогрессивной терапии, РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:20

2023-04-10T12:20

2023-04-10T12:41

сильвио берлускони

в мире

италия

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РИМ, 10 апр - РИА Новости. Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, но он продолжает проходить лечение в палате прогрессивной терапии, говорится в заявлении его лечащих врачей."В течение последних 48 часов наблюдалось прогрессивное и постоянное улучшение функций контролируемых органов", - заявили Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.По словам медиков, назначенная 86-летнему политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выражать осторожный оптимизм". Берлускони, отметили они, продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.В прошлую среду 86-летний политик вновь попал в миланскую больницу San Raffaele, откуда он выписался 30 марта после четырехдневного пребывания в клинике. Первоначально СМИ сообщили о том, что патриарх итальянской политики госпитализирован из-за проблем с дыханием. Однако в четверг профессор Дзангрилло распространил медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что Берлускони проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. По словам врача, стратегия лечения направлена на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокого содержания в крови лейкоцитов – ред.)".По данным информагентства Adnkronos, диагноз "лейкоз" был поставлен экс-премьеру около двух лет назад, а сейчас заболевание обострилось. СМИ сообщили также, что Берлускони проводится химиотерапия, а инфекцию лечат антибиотиками. В субботу местные источники сообщили, что патриарх итальянской политики хочет вернуться домой.

https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html

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сильвио берлускони, в мире, италия