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Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 10.04.2023
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12:20 10.04.2023 (обновлено: 12:41 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/berluskoni-1864204919.html
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Врачи рассказали о состоянии Берлускони - РИА Новости, 10.04.2023
Врачи рассказали о состоянии Берлускони
Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, но он продолжает проходить лечение в палате прогрессивной терапии, РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:20
2023-04-10T12:41
сильвио берлускони
в мире
италия
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РИМ, 10 апр - РИА Новости. Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, но он продолжает проходить лечение в палате прогрессивной терапии, говорится в заявлении его лечащих врачей."В течение последних 48 часов наблюдалось прогрессивное и постоянное улучшение функций контролируемых органов", - заявили Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.По словам медиков, назначенная 86-летнему политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выражать осторожный оптимизм". Берлускони, отметили они, продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.В прошлую среду 86-летний политик вновь попал в миланскую больницу San Raffaele, откуда он выписался 30 марта после четырехдневного пребывания в клинике. Первоначально СМИ сообщили о том, что патриарх итальянской политики госпитализирован из-за проблем с дыханием. Однако в четверг профессор Дзангрилло распространил медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что Берлускони проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. По словам врача, стратегия лечения направлена на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокого содержания в крови лейкоцитов – ред.)".По данным информагентства Adnkronos, диагноз "лейкоз" был поставлен экс-премьеру около двух лет назад, а сейчас заболевание обострилось. СМИ сообщили также, что Берлускони проводится химиотерапия, а инфекцию лечат антибиотиками. В субботу местные источники сообщили, что патриарх итальянской политики хочет вернуться домой.
https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html
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сильвио берлускони, в мире, италия
Сильвио Берлускони, В мире, Италия
Врачи рассказали о состоянии Берлускони

Врачи рассказали, что состояние Берлускони вызывает осторожный оптимизм

© AP Photo / Andrew MedichiniСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 10 апр - РИА Новости. Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, но он продолжает проходить лечение в палате прогрессивной терапии, говорится в заявлении его лечащих врачей.
"В течение последних 48 часов наблюдалось прогрессивное и постоянное улучшение функций контролируемых органов", - заявили Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.
По словам медиков, назначенная 86-летнему политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выражать осторожный оптимизм". Берлускони, отметили они, продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.
В прошлую среду 86-летний политик вновь попал в миланскую больницу San Raffaele, откуда он выписался 30 марта после четырехдневного пребывания в клинике. Первоначально СМИ сообщили о том, что патриарх итальянской политики госпитализирован из-за проблем с дыханием. Однако в четверг профессор Дзангрилло распространил медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что Берлускони проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. По словам врача, стратегия лечения направлена на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокого содержания в крови лейкоцитов – ред.)".
По данным информагентства Adnkronos, диагноз "лейкоз" был поставлен экс-премьеру около двух лет назад, а сейчас заболевание обострилось. СМИ сообщили также, что Берлускони проводится химиотерапия, а инфекцию лечат антибиотиками. В субботу местные источники сообщили, что патриарх итальянской политики хочет вернуться домой.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Берлускони заверил, что справится с болезнью
7 апреля, 10:57
 
Сильвио БерлускониВ миреИталия
 
 
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