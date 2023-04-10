https://ria.ru/20230410/belgiya-1864302438.html

Бельгия сообщила о доходах от замороженных российских активов

Бельгия сообщила о доходах от замороженных российских активов - РИА Новости, 10.04.2023

Бельгия сообщила о доходах от замороженных российских активов

Правительство Бельгии получило "непредвиденные" доходы благодаря налогам на процент от замороженных российских активов, сообщило местное издание Soir со ссылкой РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:03

2023-04-10T17:03

2023-04-10T20:07

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Правительство Бельгии получило "непредвиденные" доходы благодаря налогам на процент от замороженных российских активов, сообщило местное издание Soir со ссылкой на казначейство.Как пояснило СМИ, на территории Бельгии функционирует международный депозитарий Euroclear. По информации издания, выплаты по купонам и облигациям, по которым наступает срок погашения, увеличивают объем средств в этом финансовом институте. При этом Euroclear их не просто хранит, а инвестирует. Таким образом только за прошлый год компания получила прибыль с процентов на 821 миллион евро. Уточняется, что эти средства продолжат расти и в этом году, но медленнее. Авторы материала подчеркнули, что эти сверхдоходы облагаются налогами.По данным Казначейства Бельгии, Брюссель заморозил российские средства на 250 миллиардов евро и стал лидером по этому показателю в Европе. "На данный момент мы заморозили 191,9 миллиарда евро транзакций и 58,7 миллиарда активов", — сказал в интервью Soir генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест.Он пояснил, что из 58,7 миллиарда евро замороженных активов треть составляют денежные средства. Еще две трети приходятся на ценные бумаги — акции, облигации и деривативы. При этом среди замороженных в стране активов нет материальных, таких как недвижимость или яхты. Исключение составляют товары, задержанные таможенными службами в порту Антверпена.По словам де Геста, банки хорошо проводят работу по выявлению и заморозке российских средств, поскольку у них был схожий опыт с активами ранее попавших под санкции представителей и организаций из Ирана, КНДР, Ливии и Сирии. При этом он отметил, что суммы были гораздо менее значительными. Общая стоимость замороженных активов этих стран оценивалась в 17 миллиардов евро, тогда как российских — в 250 миллиардов.Бельгийский чиновник пожаловался, что некоторые представители российского бизнеса перевели свои активы на близких, чтобы избежать санкций. Казначейство сообщило об этом Еврокомиссии, которая добавляет новые имена и организации в список.Отвечая на вопрос о возможности передачи замороженных средств Украине, он отметил, что "бельгийская конституция и европейские договоры охраняют собственность". По его словам, для принятия подобного решения потребуется "нормативный акт на европейском уровне".После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — ЕС еще с 2014-го штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.

https://ria.ru/20230330/bank-1861842563.html

https://ria.ru/20230403/aktivy-1862634968.html

https://ria.ru/20230331/segezha-1862050493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бельгия, россия, экономика, в мире, euroclear