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BBC попросила Twitter скорее убрать маркировку "государственное СМИ" - РИА Новости, 10.04.2023
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07:38 10.04.2023 (обновлено: 07:48 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/bbc-1864141831.html
BBC попросила Twitter скорее убрать маркировку "государственное СМИ"
BBC попросила Twitter скорее убрать маркировку "государственное СМИ" - РИА Новости, 10.04.2023
BBC попросила Twitter скорее убрать маркировку "государственное СМИ"
Британская телерадиовещательная корпорация BBC ведет переговоры с Twitter, чтобы "как можно скорее" решить вопрос с удалением маркировки в соцсети "СМИ,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:38
2023-04-10T07:48
в мире
великобритания
илон маск
би-би-си
оон
украина
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация BBC ведет переговоры с Twitter, чтобы "как можно скорее" решить вопрос с удалением маркировки в соцсети "СМИ, финансируемое правительством", сообщает американский телеканал CNN.Речь идет об аккаунте BBC в Twitter, у которого 2,2 миллиона подписчиков, он в настоящее время обозначен как "СМИ, финансируемое правительством". При этом такая пометка не значится у других аккаунтов BBC в Twitter, включая BBC News (World) (39,7 миллиона читателей) и BBC Breaking News (51,6 миллиона читателей). Как сообщает американский телеканал, Twitter определяет государственные СМИ как СМИ, "в которых государство осуществляет контроль над редакционным содержанием посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением".При этом в марте МИД Великобритании заявлял, что британские власти единовременно выделили 20 миллионов фунтов телерадиокорпорации Би-би-си в рамках обновленного Комплексного обзора для поддержки англоязычного вещания и противодействия дезинформации. Утверждалось, что такое решение было принято на фоне событий последнего года, в частности конфликта на Украине. Администрация Twitter в 2020 году начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. Российский МИД назвал данное решение Twitter проявлением политики двойных стандартов и нарушением демократических принципов. В ведомстве добавили, что видят в "политизированных и тенденциозных действиях американских ИТ-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость".Американский предприниматель Илон Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Ранее в апреле корреспондент РИА Новости убедился, что Twitter теперь выдает при поиске российские СМИ RT и Sputnik, которые ранее перестали отображаться в результатах. При этом аккаунты Sputnik и RT по-прежнему помечены как аккаунты, связанные с российским государством. Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik и аккаунты RT в 2020 году. Тогда в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сравнили подобные действия с цензурой.
https://ria.ru/20230406/twitter-1863466810.html
https://ria.ru/20230403/nyt-1862545089.html
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60
в мире, великобритания, илон маск, би-би-си, оон, украина, россия
В мире, Великобритания, Илон Маск, Би-би-си, ООН, Украина, Россия
BBC попросила Twitter скорее убрать маркировку "государственное СМИ"

CNN: BBC попросила Twitter "как можно скорее" убрать маркировку "государственное СМИ"

© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация BBC ведет переговоры с Twitter, чтобы "как можно скорее" решить вопрос с удалением маркировки в соцсети "СМИ, финансируемое правительством", сообщает американский телеканал CNN.
Речь идет об аккаунте BBC в Twitter, у которого 2,2 миллиона подписчиков, он в настоящее время обозначен как "СМИ, финансируемое правительством". При этом такая пометка не значится у других аккаунтов BBC в Twitter, включая BBC News (World) (39,7 миллиона читателей) и BBC Breaking News (51,6 миллиона читателей). Как сообщает американский телеканал, Twitter определяет государственные СМИ как СМИ, "в которых государство осуществляет контроль над редакционным содержанием посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением".
«
"Мы ведем переговоры с Twitter, чтобы решить эту проблему как можно скорее. BBC всегда была и остается независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счет лицензионного сбора", - рассказали CNN в BBC.
При этом в марте МИД Великобритании заявлял, что британские власти единовременно выделили 20 миллионов фунтов телерадиокорпорации Би-би-си в рамках обновленного Комплексного обзора для поддержки англоязычного вещания и противодействия дезинформации. Утверждалось, что такое решение было принято на фоне событий последнего года, в частности конфликта на Украине.
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Twitter начал выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik
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Администрация Twitter в 2020 году начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. Российский МИД назвал данное решение Twitter проявлением политики двойных стандартов и нарушением демократических принципов. В ведомстве добавили, что видят в "политизированных и тенденциозных действиях американских ИТ-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость".
Американский предприниматель Илон Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Ранее в апреле корреспондент РИА Новости убедился, что Twitter теперь выдает при поиске российские СМИ RT и Sputnik, которые ранее перестали отображаться в результатах. При этом аккаунты Sputnik и RT по-прежнему помечены как аккаунты, связанные с российским государством. Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik и аккаунты RT в 2020 году. Тогда в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сравнили подобные действия с цензурой.
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