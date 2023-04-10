https://ria.ru/20230410/bayraktar-1864123746.html
Российская ПВО с начала СВО уничтожила более ста украинских "Байрактаров"
Российская ПВО с начала СВО уничтожила более ста украинских "Байрактаров" - РИА Новости, 10.04.2023
Российская ПВО с начала СВО уничтожила более ста украинских "Байрактаров"
Российская ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожила более ста турецких беспилотников "Байрактар", сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:04
2023-04-10T00:04
2023-04-10T08:52
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турция
андрей демин
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожила более ста турецких беспилотников "Байрактар", сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.По его словам, об этом красноречиво свидетельствует количество уничтоженных "Байрактаров".В 2018-2020 годах Украина закупала у Турции ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года Киев по соглашению с Анкарой начал собственное производство этого БПЛА. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел во время карабахского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.День войск противовоздушной обороны — День войск ПВО — памятный днем в Вооруженных силах России. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
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россия, украина, турция, андрей демин, воздушно-космические силы россии
Россия, Украина, Турция, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России
Российская ПВО с начала СВО уничтожила более ста украинских "Байрактаров"
Генерал-лейтенант Демин: российская ПВО с начала СВО уничтожила более ста БПЛА "Байрактар"
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожила более ста турецких беспилотников "Байрактар", сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
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"Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими "Байрактарами-ТБ" по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет", — добавил он.
По его словам, об этом красноречиво свидетельствует количество уничтоженных "Байрактаров".
В 2018-2020 годах Украина закупала у Турции ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года Киев по соглашению с Анкарой начал собственное производство этого БПЛА. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел во время карабахского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.
День войск противовоздушной обороны — День войск ПВО — памятный днем в Вооруженных силах России. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.
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