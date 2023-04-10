https://ria.ru/20230410/bayden-1864297171.html
"Все знаем, что это правда": американцы пришли в ужас от новостей о Байдене
"Все знаем, что это правда": американцы пришли в ужас от новостей о Байдене - РИА Новости, 10.04.2023
"Все знаем, что это правда": американцы пришли в ужас от новостей о Байдене
Заявления о возможном участии президента США Джо Байдена в выборах 2024 года напугали подписчиков телеканала NBC News в соцсетях. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:42
2023-04-10T16:42
2023-04-10T17:33
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Заявления о возможном участии президента США Джо Байдена в выборах 2024 года напугали подписчиков телеканала NBC News в соцсетях.Многие комментаторы негативно отнеслись к идее его выдвижения на второй срок. Некоторые выразили опасение, что Байден попросту не справится с обязанностями из-за преклонного возраста."Он едва понимает, где находится", — заметил GhostOfPaulRevere."Он едва может стоять на своих двоих. Он никогда не сможет выдержать гонку ни физически, ни морально. Факт", — заявил rtstocking."Еще четыре года геронтократии", — констатировал SilasAshe.Джо Байден родился 20 ноября 1942-го. Если он примет участие в президентских выборах в 2024-м и победит, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. В этом случае в конце второго срока возраст Байдена составит 86 лет и два месяца.Действующий президент Соединенных Штатов — самый пожилой в истории страны. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20230410/blogery-1864190645.html
https://ria.ru/20230406/bayden-1863601736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
"Все знаем, что это правда": американцы пришли в ужас от новостей о Байдене
Зрители NBC News испугались намерений Байдена участвовать в президентских выборах
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Заявления о возможном участии президента США Джо Байдена в выборах 2024 года напугали подписчиков телеканала NBC News в соцсетях
.
Многие комментаторы негативно отнеслись к идее его выдвижения на второй срок. Некоторые выразили опасение, что Байден попросту не справится с обязанностями из-за преклонного возраста.
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"Он едва понимает, где находится", — заметил GhostOfPaulRevere.
«
"Да каждый демократ в стране молится, что он сыграет в ящик раньше. И мы все знаем, что это правда!" — уверен David_LGBrandon.
"Он едва может стоять на своих двоих. Он никогда не сможет выдержать гонку ни физически, ни морально. Факт", — заявил rtstocking.
"Еще четыре года геронтократии", — констатировал SilasAshe.
Джо Байден
родился 20 ноября 1942-го. Если он примет участие в президентских выборах в 2024-м и победит, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. В этом случае в конце второго срока возраст Байдена составит 86 лет и два месяца.
Действующий президент Соединенных Штатов — самый пожилой в истории страны. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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