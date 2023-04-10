https://ria.ru/20230410/bayden-1864297171.html

"Все знаем, что это правда": американцы пришли в ужас от новостей о Байдене

"Все знаем, что это правда": американцы пришли в ужас от новостей о Байдене - РИА Новости, 10.04.2023

"Все знаем, что это правда": американцы пришли в ужас от новостей о Байдене

Заявления о возможном участии президента США Джо Байдена в выборах 2024 года напугали подписчиков телеканала NBC News в соцсетях. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:42

2023-04-10T16:42

2023-04-10T17:33

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Заявления о возможном участии президента США Джо Байдена в выборах 2024 года напугали подписчиков телеканала NBC News в соцсетях.Многие комментаторы негативно отнеслись к идее его выдвижения на второй срок. Некоторые выразили опасение, что Байден попросту не справится с обязанностями из-за преклонного возраста."Он едва понимает, где находится", — заметил GhostOfPaulRevere."Он едва может стоять на своих двоих. Он никогда не сможет выдержать гонку ни физически, ни морально. Факт", — заявил rtstocking."Еще четыре года геронтократии", — констатировал SilasAshe.Джо Байден родился 20 ноября 1942-го. Если он примет участие в президентских выборах в 2024-м и победит, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. В этом случае в конце второго срока возраст Байдена составит 86 лет и два месяца.Действующий президент Соединенных Штатов — самый пожилой в истории страны. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20230410/blogery-1864190645.html

https://ria.ru/20230406/bayden-1863601736.html

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, джо байден