https://ria.ru/20230410/bayden-1864282724.html
Байден заявил, что планирует переизбираться
Байден заявил, что планирует переизбираться - РИА Новости, 10.04.2023
Байден заявил, что планирует переизбираться
Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:56
2023-04-10T15:56
2023-04-10T15:56
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру. "Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом", - сказал он в интервью телеканалу NBC News. В попытке добиться от Байдена конкретики о планах на 2024 год, журналист спросил его, сколько пасхальных катаний яиц он еще планирует провести. Ежегодная церемония с участием множества детей пройдет в понедельник в Белом доме. "Я планирую как минимум три-четыре... Может, пять. Может, шесть, чем черт не шутит", - ответил Байден.
https://ria.ru/20230410/bayden-1864270178.html
https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден заявил, что планирует переизбираться
Байден заявил, что планирует переизбираться, но пока не готов об этом официально объявить
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил
, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру.
"Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.
СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года
В попытке добиться от Байдена конкретики о планах на 2024 год, журналист спросил его, сколько пасхальных катаний яиц он еще планирует провести. Ежегодная церемония с участием множества детей пройдет в понедельник в Белом доме.
"Я планирую как минимум три-четыре... Может, пять. Может, шесть, чем черт не шутит", - ответил Байден.
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