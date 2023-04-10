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Байден заявил, что планирует переизбираться - РИА Новости, 10.04.2023
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15:56 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/bayden-1864282724.html
Байден заявил, что планирует переизбираться
Байден заявил, что планирует переизбираться - РИА Новости, 10.04.2023
Байден заявил, что планирует переизбираться
Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:56
2023-04-10T15:56
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру. "Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом", - сказал он в интервью телеканалу NBC News. В попытке добиться от Байдена конкретики о планах на 2024 год, журналист спросил его, сколько пасхальных катаний яиц он еще планирует провести. Ежегодная церемония с участием множества детей пройдет в понедельник в Белом доме. "Я планирую как минимум три-четыре... Может, пять. Может, шесть, чем черт не шутит", - ответил Байден.
https://ria.ru/20230410/bayden-1864270178.html
https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден заявил, что планирует переизбираться

Байден заявил, что планирует переизбираться, но пока не готов об этом официально объявить

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру.
"Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года
Вчера, 15:16
В попытке добиться от Байдена конкретики о планах на 2024 год, журналист спросил его, сколько пасхальных катаний яиц он еще планирует провести. Ежегодная церемония с участием множества детей пройдет в понедельник в Белом доме.
"Я планирую как минимум три-четыре... Может, пять. Может, шесть, чем черт не шутит", - ответил Байден.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена
7 апреля, 02:35
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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