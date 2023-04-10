https://ria.ru/20230410/bayden-1864282724.html

Байден заявил, что планирует переизбираться

Байден заявил, что планирует переизбираться - РИА Новости, 10.04.2023

Байден заявил, что планирует переизбираться

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:56

2023-04-10T15:56

2023-04-10T15:56

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться в 2024 году, но пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру. "Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом", - сказал он в интервью телеканалу NBC News. В попытке добиться от Байдена конкретики о планах на 2024 год, журналист спросил его, сколько пасхальных катаний яиц он еще планирует провести. Ежегодная церемония с участием множества детей пройдет в понедельник в Белом доме. "Я планирую как минимум три-четыре... Может, пять. Может, шесть, чем черт не шутит", - ответил Байден.

https://ria.ru/20230410/bayden-1864270178.html

https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден