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СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года - РИА Новости, 10.04.2023
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15:16 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/bayden-1864270178.html
СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года
СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года
Избирательная кампания нынешнего американского лидера Джо Байдена к президентским выборам 2024 года начинает "обретать форму", несмотря на отсутствие... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:16
2023-04-10T15:16
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Избирательная кампания нынешнего американского лидера Джо Байдена к президентским выборам 2024 года начинает "обретать форму", несмотря на отсутствие официального объявления демократа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. По его данным, хотя Байден "не видит необходимости спешить" с официальным заявлением, советники в Белом доме собираются принять "окончательные решения" касательно запуска его избирательной кампании. "Принятие решения уже позади, но он (Байден) возмущен давлением, вынуждающим его объявить о том, что он уже решил", - заявил неназванный источник телеканала, по словам которого, это "очень похоже" на Байдена. Вместе с тем другой собеседник телеканала, некий "давний советник", который ранее занимался решениями по кандидатуре Байдена, заявил, что отсутствие официального объявления позволяет демократу "сохранить возможность" в конечном итоге отказаться от того, чтобы баллотироваться. Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
https://ria.ru/20230306/bayden-1856041593.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года

NBC: Байден уже принял решение о выдвижении на президентские выборы 2024 года

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Избирательная кампания нынешнего американского лидера Джо Байдена к президентским выборам 2024 года начинает "обретать форму", несмотря на отсутствие официального объявления демократа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По его данным, хотя Байден "не видит необходимости спешить" с официальным заявлением, советники в Белом доме собираются принять "окончательные решения" касательно запуска его избирательной кампании.
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"Принятие решения уже позади, но он (Байден) возмущен давлением, вынуждающим его объявить о том, что он уже решил", - заявил неназванный источник телеканала, по словам которого, это "очень похоже" на Байдена.
Вместе с тем другой собеседник телеканала, некий "давний советник", который ранее занимался решениями по кандидатуре Байдена, заявил, что отсутствие официального объявления позволяет демократу "сохранить возможность" в конечном итоге отказаться от того, чтобы баллотироваться.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
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