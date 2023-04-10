https://ria.ru/20230410/bayden-1864270178.html

СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года

СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: Байден уже готовится к предвыборной кампании 2024 года

Избирательная кампания нынешнего американского лидера Джо Байдена к президентским выборам 2024 года начинает "обретать форму", несмотря на отсутствие... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:16

2023-04-10T15:16

2023-04-10T15:16

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Избирательная кампания нынешнего американского лидера Джо Байдена к президентским выборам 2024 года начинает "обретать форму", несмотря на отсутствие официального объявления демократа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. По его данным, хотя Байден "не видит необходимости спешить" с официальным заявлением, советники в Белом доме собираются принять "окончательные решения" касательно запуска его избирательной кампании. "Принятие решения уже позади, но он (Байден) возмущен давлением, вынуждающим его объявить о том, что он уже решил", - заявил неназванный источник телеканала, по словам которого, это "очень похоже" на Байдена. Вместе с тем другой собеседник телеканала, некий "давний советник", который ранее занимался решениями по кандидатуре Байдена, заявил, что отсутствие официального объявления позволяет демократу "сохранить возможность" в конечном итоге отказаться от того, чтобы баллотироваться. Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.

https://ria.ru/20230306/bayden-1856041593.html

https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден