https://ria.ru/20230410/bakterii-1864288745.html
В Японском море нашли бактерии, "поедающие" нефть
В Японском море нашли бактерии, "поедающие" нефть - РИА Новости, 10.04.2023
В Японском море нашли бактерии, "поедающие" нефть
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили в Японском море морозоустойчивые бактерии-деструкторы, проявившие способность поглощать... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:15
2023-04-10T16:15
2023-04-10T16:15
наука
японское море
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили в Японском море морозоустойчивые бактерии-деструкторы, проявившие способность поглощать нефть: в перспективе это поможет создать биопрепарат для очистки воды от нефтяных загрязнений, сообщает ДВФУ. "В ходе масштабного исследования ученые Института мирового океана ДВФУ обнаружили <...> в Японском море <...> бактерии, у которых впервые проявилась способность к разрушению нефти. <...> Помимо изучения видового разнообразия углеводородокисляющих микроорганизмов, ученые провели исследование, в котором обнаружили высокую способность полученных бактерий к деструкции различных соединений нефти в условиях низких температур", - говорится в релизе. Нетипичные "вкусовые предпочтения" выявлены у 12 видов бактерий, в их числе - Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis,Lechevaleria flava, Jeotgalibacillus marinus и другие. Расшифровка генома выделенных бактерий позволит точнее понимать механизмы работы генов и ферментов, участвующих в разложения нефти в морях Дальневосточного региона. На основе полученных результатов могут быть разработаны эффективные технологии мониторинга нефтяного загрязнения морских вод, а в дальнейшим – и технологии их очистки.
https://ria.ru/20200416/1570122127.html
https://ria.ru/20230217/bakterii-1852234918.html
японское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
японское море, дальневосточный федеральный университет
Наука, Японское море, Дальневосточный федеральный университет
В Японском море нашли бактерии, "поедающие" нефть
В Японском море нашли морозоустойчивые бактерии, поглощающие нефть
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили в Японском море морозоустойчивые бактерии-деструкторы, проявившие способность поглощать нефть: в перспективе это поможет создать биопрепарат для очистки воды от нефтяных загрязнений, сообщает ДВФУ.
"В ходе масштабного исследования ученые Института мирового океана ДВФУ обнаружили <...> в Японском море <...> бактерии, у которых впервые проявилась способность к разрушению нефти. <...> Помимо изучения видового разнообразия углеводородокисляющих микроорганизмов, ученые провели исследование, в котором обнаружили высокую способность полученных бактерий к деструкции различных соединений нефти в условиях низких температур", - говорится в релизе.
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Нетипичные "вкусовые предпочтения" выявлены у 12 видов бактерий, в их числе - Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis,Lechevaleria flava, Jeotgalibacillus marinus и другие. Расшифровка генома выделенных бактерий позволит точнее понимать механизмы работы генов и ферментов, участвующих в разложения нефти в морях Дальневосточного региона.
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"На данном этапе исследования мы не ставим целью редактирование генома, наша задача – выявить самых активных естественных нефтедеструкторов и в дальнейшем разработать биопрепарат для очистки вод Японского моря от нефтезагрязнений", – сказала исполнительница научного проекта, магистрантка Института Мирового океана ДВФУ, Ангелина Медведева, её слова приводятся в сообщении.
На основе полученных результатов могут быть разработаны эффективные технологии мониторинга нефтяного загрязнения морских вод, а в дальнейшим – и технологии их очистки.
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