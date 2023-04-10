https://ria.ru/20230410/bakterii-1864288745.html

В Японском море нашли бактерии, "поедающие" нефть

В Японском море нашли бактерии, "поедающие" нефть - РИА Новости, 10.04.2023

В Японском море нашли бактерии, "поедающие" нефть

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили в Японском море морозоустойчивые бактерии-деструкторы, проявившие способность поглощать... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:15

2023-04-10T16:15

2023-04-10T16:15

наука

японское море

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили в Японском море морозоустойчивые бактерии-деструкторы, проявившие способность поглощать нефть: в перспективе это поможет создать биопрепарат для очистки воды от нефтяных загрязнений, сообщает ДВФУ. "В ходе масштабного исследования ученые Института мирового океана ДВФУ обнаружили <...> в Японском море <...> бактерии, у которых впервые проявилась способность к разрушению нефти. <...> Помимо изучения видового разнообразия углеводородокисляющих микроорганизмов, ученые провели исследование, в котором обнаружили высокую способность полученных бактерий к деструкции различных соединений нефти в условиях низких температур", - говорится в релизе. Нетипичные "вкусовые предпочтения" выявлены у 12 видов бактерий, в их числе - Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis,Lechevaleria flava, Jeotgalibacillus marinus и другие. Расшифровка генома выделенных бактерий позволит точнее понимать механизмы работы генов и ферментов, участвующих в разложения нефти в морях Дальневосточного региона. На основе полученных результатов могут быть разработаны эффективные технологии мониторинга нефтяного загрязнения морских вод, а в дальнейшим – и технологии их очистки.

https://ria.ru/20200416/1570122127.html

https://ria.ru/20230217/bakterii-1852234918.html

японское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

японское море, дальневосточный федеральный университет