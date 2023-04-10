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В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС - РИА Новости, 10.04.2023
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС
Пробный пуск турбины успешно состоялся в понедельник на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, это один из важнейших этапов перед началом работы блока, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:31
2023-04-10T18:31
2023-04-10T18:31
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пробный пуск турбины успешно состоялся в понедельник на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, это один из важнейших этапов перед началом работы блока, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". "В 14.12 (мск) выполнен пробный пуск турбоагрегата энергоблока на мощности реактора 40% от номинальной", - говорится в сообщении. "Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме. Далее предстоит выполнить испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах", - подчеркнул вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении. После испытаний блок будет подключен к сети и начнет выдавать электроэнергию в единую энергосистему Белоруссии. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта. В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик.
https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html
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в мире, белоруссия, гродненская область, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, атомная энергетика, россия
В мире, Белоруссия, Гродненская область, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт, Атомная энергетика, Россия
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС
"Росатом": пробный пуск турбины успешно прошел на энергоблоке №2 Белорусской АЭС