https://ria.ru/20230410/baes-1864324600.html

В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС

В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС - РИА Новости, 10.04.2023

В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС

Пробный пуск турбины успешно состоялся в понедельник на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, это один из важнейших этапов перед началом работы блока, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:31

2023-04-10T18:31

2023-04-10T18:31

в мире

белоруссия

гродненская область

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

атомная энергетика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_0:103:1152:751_1920x0_80_0_0_dd16ff1733ffade5f77f5d9b1a2a546f.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пробный пуск турбины успешно состоялся в понедельник на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, это один из важнейших этапов перед началом работы блока, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". "В 14.12 (мск) выполнен пробный пуск турбоагрегата энергоблока на мощности реактора 40% от номинальной", - говорится в сообщении. "Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме. Далее предстоит выполнить испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах", - подчеркнул вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении. После испытаний блок будет подключен к сети и начнет выдавать электроэнергию в единую энергосистему Белоруссии. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта. В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик.

https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html

белоруссия

гродненская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, гродненская область, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, атомная энергетика, россия