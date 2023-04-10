Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/baes-1864324600.html
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС - РИА Новости, 10.04.2023
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС
Пробный пуск турбины успешно состоялся в понедельник на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, это один из важнейших этапов перед началом работы блока, сообщила... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:31
2023-04-10T18:31
в мире
белоруссия
гродненская область
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
атомная энергетика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_0:103:1152:751_1920x0_80_0_0_dd16ff1733ffade5f77f5d9b1a2a546f.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пробный пуск турбины успешно состоялся в понедельник на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, это один из важнейших этапов перед началом работы блока, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". "В 14.12 (мск) выполнен пробный пуск турбоагрегата энергоблока на мощности реактора 40% от номинальной", - говорится в сообщении. "Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме. Далее предстоит выполнить испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах", - подчеркнул вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении. После испытаний блок будет подключен к сети и начнет выдавать электроэнергию в единую энергосистему Белоруссии. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта. В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик.
https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html
белоруссия
гродненская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_dd50b8159148d9ef0cb9bc7f2a64b0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, гродненская область, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, атомная энергетика, россия
В мире, Белоруссия, Гродненская область, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт, Атомная энергетика, Россия
В Белоруссии успешно провели пробный пуск турбины второго энергоблока БАЭС

"Росатом": пробный пуск турбины успешно прошел на энергоблоке №2 Белорусской АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пробный пуск турбины успешно состоялся в понедельник на энергоблоке №2 Белорусской АЭС, это один из важнейших этапов перед началом работы блока, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"В 14.12 (мск) выполнен пробный пуск турбоагрегата энергоблока на мощности реактора 40% от номинальной", - говорится в сообщении.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
"Росатом" изготовит прототип плазменного двигателя для полетов в космосе
Вчера, 13:12
"Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме. Далее предстоит выполнить испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах", - подчеркнул вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении.
После испытаний блок будет подключен к сети и начнет выдавать электроэнергию в единую энергосистему Белоруссии.
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Россия перешла в атомное наступление
16 февраля, 08:00
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта.
В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.
Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Литва предложила ввести санкции против России в области ядерной энергетики
4 апреля, 15:40
 
В миреБелоруссияГродненская областьБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомстройэкспортАтомная энергетикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала