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ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль - РИА Новости, 10.04.2023
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05:34 10.04.2023 (обновлено: 08:54 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/avtomobili-1864138239.html
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль - РИА Новости, 10.04.2023
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
ЛДПР выступила за смягчение наказания за отсутствие у водителя документов на автомобиль, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:34
2023-04-10T08:54
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
таможенный союз
общество
авто
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ЛДПР выступила за смягчение наказания за отсутствие у водителя документов на автомобиль, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Авторы инициативы объяснили позицию тем, что отсутствие документов не сказывается на безопасности дорожного движения.Сейчас за отсутствие у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) предусмотрен административный штраф в 500 рублей. При этом автомобиль подлежит эвакуации на спецстоянку.
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, таможенный союз, общество, авто
Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Таможенный союз, Общество, Авто
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

ЛДПР подготовила законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на автомобиль

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ЛДПР выступила за смягчение наказания за отсутствие у водителя документов на автомобиль, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
«

"Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство либо в установленных случаях отсутствуют документы, предусмотренные законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства, является случай числящегося в угоне транспортного средства", — уточняется в тексте пояснительной записки.

Авторы инициативы объяснили позицию тем, что отсутствие документов не сказывается на безопасности дорожного движения.
Сейчас за отсутствие у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) предусмотрен административный штраф в 500 рублей. При этом автомобиль подлежит эвакуации на спецстоянку.
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Ярослав НиловЛДПРГосдума РФТаможенный союзОбществоАвто
 
 
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