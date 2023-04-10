https://ria.ru/20230410/avtomobili-1864138239.html
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль - РИА Новости, 10.04.2023
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
ЛДПР выступила за смягчение наказания за отсутствие у водителя документов на автомобиль, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:34
2023-04-10T05:34
2023-04-10T08:54
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
таможенный союз
общество
авто
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ЛДПР выступила за смягчение наказания за отсутствие у водителя документов на автомобиль, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Авторы инициативы объяснили позицию тем, что отсутствие документов не сказывается на безопасности дорожного движения.Сейчас за отсутствие у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) предусмотрен административный штраф в 500 рублей. При этом автомобиль подлежит эвакуации на спецстоянку.
https://ria.ru/20230328/natsenka-1861101383.html
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, таможенный союз, общество, авто
Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Таможенный союз, Общество, Авто
ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
ЛДПР подготовила законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на автомобиль