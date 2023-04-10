https://ria.ru/20230410/aviakatastrofa-1864259805.html

В Польше прошли траурные мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы

В Польше прошли траурные мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы - РИА Новости, 10.04.2023

В Польше прошли траурные мероприятия в годовщину смоленской авиакатастрофы

Траурные мероприятия по случаю 13-й годовщины смоленской авиакатастрофы прошли в Польше в понедельник. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:48

2023-04-10T14:48

2023-04-10T14:48

авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010)

в мире

польша

лех качиньский

варшава

краков

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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 13-й годовщины смоленской авиакатастрофы прошли в Польше в понедельник. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Траурные мероприятия состоялись не только в Варшаве, но и в Кракове, где похоронена президентская чета. Президент Польши Анджей Дуда начал свой день с возложение венка перед саркофагом Марии и Леха Качиньских в кафедральном соборе королевского замка Вавель. Позже в Варшаве в храме Божьего Провидения он возложил венки к могилам последнего президента Польши в изгнании Рышарда Качоровского, ксендза Юзефа Ионьца, ксендза Здислава Круля, ксендза Анджея Квасника и к мемориальной доске в память о жертвах Смоленской катастрофы. После этого Дуда возложил венки к памятнику жертвам Смоленской катастрофы и на могилах жертв катастрофы на военном кладбище. Брат-близнец погибшего президента, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в Варшаве принял участие в траурном богослужении, а сразу после этого он в сопровождении ряда чиновников высокого ранга, в том числе премьер-министра Матеуша Моравецкого, возложил венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.

https://ria.ru/20200410/1569838187.html

https://ria.ru/20220331/kachinskiy-1781022131.html

польша

варшава

краков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авиакатастрофа ту-154 в смоленске (2010), в мире, польша, лех качиньский, варшава, краков