Рейтинг@Mail.ru
В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ataka-1864190972.html
В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области
В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области - РИА Новости, 10.04.2023
В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области
"Утекшие" документы Пентагона, в которых, по данным СМИ, говорится о предложении Владимира Зеленского атаковать российские позиции в Ростовской области, могут... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:40
2023-04-10T11:40
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
владимир зеленский
госдума рф
украина
виктор водолацкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. "Утекшие" документы Пентагона, в которых, по данным СМИ, говорится о предложении Владимира Зеленского атаковать российские позиции в Ростовской области, могут быть и вбросом, однако от киевских властей "можно ожидать чего угодно", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По данным телеканала CNN, в отчете американской разведки, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам Водолацкого, утечка подобной информации может быть и вбросом для того, чтобы отсечь какой-либо диалог между Зеленским и руководством России. "Но исходя даже не из утечки, а из логики сегодняшних действий Зеленского, от него можно все что угодно ожидать - провокаций, применения химического оружия, применения грязных бомб... У него в голове может быть все что угодно: и по Ростовской области, по нашим подразделениям, которые находятся здесь уже 50-60 лет (нанести удар), и по другим территориям", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что России есть чем ответить. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Зеленского сообщал о том, что сам он на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
https://ria.ru/20230410/shpionazh-1864152219.html
https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html
россия
ростовская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c579535f27cb9f582076a7cb9f5985a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростовская область, владимир зеленский, госдума рф, украина, виктор водолацкий
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Украина, Виктор Водолацкий
В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области

Депутат Водолацкий допустил, что Зеленский мог планировать атаку на Ростовскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. "Утекшие" документы Пентагона, в которых, по данным СМИ, говорится о предложении Владимира Зеленского атаковать российские позиции в Ростовской области, могут быть и вбросом, однако от киевских властей "можно ожидать чего угодно", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По данным телеканала CNN, в отчете американской разведки, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов.
По словам Водолацкого, утечка подобной информации может быть и вбросом для того, чтобы отсечь какой-либо диалог между Зеленским и руководством России.
"Но исходя даже не из утечки, а из логики сегодняшних действий Зеленского, от него можно все что угодно ожидать - провокаций, применения химического оружия, применения грязных бомб... У него в голове может быть все что угодно: и по Ростовской области, по нашим подразделениям, которые находятся здесь уже 50-60 лет (нанести удар), и по другим территориям", - сказал собеседник агентства.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
США шпионили за Зеленским, сообщил CNN
Вчера, 09:25
Он отметил, что России есть чем ответить.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Зеленского сообщал о том, что сам он на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления
Вчера, 11:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьВладимир ЗеленскийГосдума РФУкраинаВиктор Водолацкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала