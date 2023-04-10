https://ria.ru/20230410/ataka-1864190972.html

В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области

В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области - РИА Новости, 10.04.2023

В ГД оценили сообщения об идее Киева атаковать позиции в Ростовской области

"Утекшие" документы Пентагона, в которых, по данным СМИ, говорится о предложении Владимира Зеленского атаковать российские позиции в Ростовской области, могут... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:40

2023-04-10T11:40

2023-04-10T11:40

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

владимир зеленский

госдума рф

украина

виктор водолацкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. "Утекшие" документы Пентагона, в которых, по данным СМИ, говорится о предложении Владимира Зеленского атаковать российские позиции в Ростовской области, могут быть и вбросом, однако от киевских властей "можно ожидать чего угодно", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По данным телеканала CNN, в отчете американской разведки, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам Водолацкого, утечка подобной информации может быть и вбросом для того, чтобы отсечь какой-либо диалог между Зеленским и руководством России. "Но исходя даже не из утечки, а из логики сегодняшних действий Зеленского, от него можно все что угодно ожидать - провокаций, применения химического оружия, применения грязных бомб... У него в голове может быть все что угодно: и по Ростовской области, по нашим подразделениям, которые находятся здесь уже 50-60 лет (нанести удар), и по другим территориям", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что России есть чем ответить. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Зеленского сообщал о том, что сам он на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.

https://ria.ru/20230410/shpionazh-1864152219.html

https://ria.ru/20230410/vsu-1864173477.html

россия

ростовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, ростовская область, владимир зеленский, госдума рф, украина, виктор водолацкий