https://ria.ru/20230410/armiya-1864327792.html
В Белоруссии предложили подумать над призывом студентов в армию
В Белоруссии предложили подумать над призывом студентов в армию - РИА Новости, 10.04.2023
В Белоруссии предложили подумать над призывом студентов в армию
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович предложил рассмотреть возможность возвращения к практике призыва студентов в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:46
2023-04-10T18:46
2023-04-10T18:46
белоруссия
александр вольфович
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МИНСК, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович предложил рассмотреть возможность возвращения к практике призыва студентов в армию. "Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Конечно, сразу не буду ждать от них ответа... Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе? Ведь все новое - это хорошо забытое старое", - цитирует Вольфовича Белта. "Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение", - добавил генерал. При этом, по словам Вольфовича, уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии. "Но это мое видение", - подчеркнул госсекретарь белорусского совбеза.
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белоруссия, александр вольфович
Белоруссия, Александр Вольфович
В Белоруссии предложили подумать над призывом студентов в армию
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович предложил подумать над призывом студентов в ВС
МИНСК, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович предложил рассмотреть возможность возвращения к практике призыва студентов в армию.
"Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Конечно, сразу не буду ждать от них ответа... Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе? Ведь все новое - это хорошо забытое старое", - цитирует Вольфовича Белта.
"Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение", - добавил генерал.
При этом, по словам Вольфовича, уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии. "Но это мое видение", - подчеркнул госсекретарь белорусского совбеза.
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