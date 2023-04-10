https://ria.ru/20230410/arestovich-1864136880.html
Арестовича признали угрозой для украинцев
Арестовича признали угрозой для украинцев - РИА Новости, 10.04.2023
Арестовича признали угрозой для украинцев
В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию для студентов экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, говорится в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T04:54
2023-04-10T04:54
2023-04-10T04:54
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию для студентов экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, говорится в заявлении студенческого академического совета ВУЗа.По словам представителей совета, мероприятие с участием Арестовича было "неосторожной попыткой" предоставить учащимся возможность перенять опыт у "медийного лица", в связи с чем совет "приносит извинения"."Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества", - объясняется в заявлении.В связи с данным "инцидентом" было созвано срочное заседание правления совета, на котором будет в том числе проведен "анализ ошибок" в ситуации с приглашением Арестовича.После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими высказываниями. В начале апреля он заявил, что Владимир Зеленский не смог избавить Украину от коррупции, для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек. В конце января Арестович назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы".
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в мире, украина, алексей арестович
В мире, Украина, Алексей Арестович
Арестовича признали угрозой для украинцев
В киевском университете по запросу студентов отменили лекцию Алексея Арестовича
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию для студентов экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, говорится в заявлении студенческого академического совета ВУЗа.
По словам представителей совета, мероприятие с участием Арестовича было "неосторожной попыткой" предоставить учащимся возможность перенять опыт у "медийного лица", в связи с чем совет "приносит извинения".
"Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества", - объясняется в заявлении.
В связи с данным "инцидентом" было созвано срочное заседание правления совета, на котором будет в том числе проведен "анализ ошибок" в ситуации с приглашением Арестовича.
После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими высказываниями. В начале апреля он заявил, что Владимир Зеленский не смог избавить Украину
от коррупции, для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек. В конце января Арестович назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы".
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