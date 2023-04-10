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Алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области - РИА Новости, 10.04.2023
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16:23 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/almaz-1864290768.html
Алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области
Алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области - РИА Новости, 10.04.2023
Алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области
Алмаз в форме сердца массой чуть более 16 карат нашли на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельской области, сообщила пресс-служба АО "Севералмаз" на... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:23
2023-04-10T16:23
архангельская область
архангельск
приморский район
севералмаз
россия
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МУРМАНСК, 10 апр - РИА Новости. Алмаз в форме сердца массой чуть более 16 карат нашли на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельской области, сообщила пресс-служба АО "Севералмаз" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Вот такие интересные алмазы дает наше месторождение. Алмаз в виде сердечка был добыт 8 апреля, его вес 16,64 карат", - говорится в сообщении. Компания разрабатывает месторождение имени Ломоносова в Приморском районе под Архангельском. Ранее здесь были добыты алмаз в форме облака весом более 92 карат, а также камень, похожий на футбольный мяч, которому дали имя вратаря Игоря Акинфеева.
https://ria.ru/20230307/almaz-1856381237.html
архангельская область
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архангельская область, архангельск, приморский район, севералмаз, россия
Архангельская область, Архангельск, Приморский район, Севералмаз, Россия
Алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области

В Архангельской области нашли алмаз в форме сердца на 16,64 карат

© Фото : АО СЕВЕРАЛМАЗ/Наталья МирошниковаАлмаз в форме сердца
Алмаз в форме сердца - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : АО СЕВЕРАЛМАЗ/Наталья Мирошникова
Алмаз в форме сердца
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 апр - РИА Новости. Алмаз в форме сердца массой чуть более 16 карат нашли на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельской области, сообщила пресс-служба АО "Севералмаз" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Вот такие интересные алмазы дает наше месторождение. Алмаз в виде сердечка был добыт 8 апреля, его вес 16,64 карат", - говорится в сообщении.
Компания разрабатывает месторождение имени Ломоносова в Приморском районе под Архангельском. Ранее здесь были добыты алмаз в форме облака весом более 92 карат, а также камень, похожий на футбольный мяч, которому дали имя вратаря Игоря Акинфеева.
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Архангельская областьАрхангельскПриморский районСевералмазРоссия
 
 
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