https://ria.ru/20230410/akhmat-1864356160.html

Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении

Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении - РИА Новости, 10.04.2023

Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении

Украинские диверсанты стараются прощупать оборону российских сил на кременском участке фронта в Донбассе для последующего контрнаступления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T22:43

2023-04-10T22:43

2023-04-10T23:06

донбасс

в мире

кременная

рамзан кадыров

апты алаудинов

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские диверсанты стараются прощупать оборону российских сил на кременском участке фронта в Донбассе для последующего контрнаступления, заявил РИА Новости боец отряда спецназа "Ахмат"."ДРГ пытаются, не так часто, но пытаются прощупать оборону, готовят контрнаступление, но мы их откидываем — на этом все и заканчивается. Пятнадцать-двадцать минут идет бой, на этом все", — рассказал собеседник агентства.Глава Чечни Рамзан Кадыров 8 апреля в своем Telegram-канале заявил, что спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова провел спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть взять в плен.Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

кременная

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донбасс, в мире, кременная, рамзан кадыров, апты алаудинов