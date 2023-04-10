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Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:43 10.04.2023 (обновлено: 23:06 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/akhmat-1864356160.html
Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении
Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении - РИА Новости, 10.04.2023
Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении
Украинские диверсанты стараются прощупать оборону российских сил на кременском участке фронта в Донбассе для последующего контрнаступления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T22:43
2023-04-10T23:06
донбасс
в мире
кременная
рамзан кадыров
апты алаудинов
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские диверсанты стараются прощупать оборону российских сил на кременском участке фронта в Донбассе для последующего контрнаступления, заявил РИА Новости боец отряда спецназа "Ахмат"."ДРГ пытаются, не так часто, но пытаются прощупать оборону, готовят контрнаступление, но мы их откидываем — на этом все и заканчивается. Пятнадцать-двадцать минут идет бой, на этом все", — рассказал собеседник агентства.Глава Чечни Рамзан Кадыров 8 апреля в своем Telegram-канале заявил, что спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова провел спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть взять в плен.Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, в мире, кременная, рамзан кадыров, апты алаудинов
Донбасс, В мире, Кременная, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Специальная военная операция на Украине
Боец "Ахмата" рассказал об украинских ДРГ на Кременском направлении

Боец "Ахмата" рассказал, что украинские ДРГ прощупывают оборону на Кременском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские диверсанты стараются прощупать оборону российских сил на кременском участке фронта в Донбассе для последующего контрнаступления, заявил РИА Новости боец отряда спецназа "Ахмат".
"ДРГ пытаются, не так часто, но пытаются прощупать оборону, готовят контрнаступление, но мы их откидываем — на этом все и заканчивается. Пятнадцать-двадцать минут идет бой, на этом все", — рассказал собеседник агентства.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 8 апреля в своем Telegram-канале заявил, что спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова провел спецоперацию между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть взять в плен.
Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВ миреКременнаяРамзан КадыровАпты Алаудинов
 
 
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