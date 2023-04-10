https://ria.ru/20230410/agent-1864354009.html
В Запорожской области задержали агента украинской разведки
В Запорожской области задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 10.04.2023
В Запорожской области задержали агента украинской разведки
Правоохранительные органы России заявили о задержании в Запорожской области агента Главного управления разведки Украины. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T22:16
2023-04-10T22:16
2023-04-10T23:06
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы России заявили о задержании в Запорожской области агента Главного управления разведки Украины. Как рассказал журналистам представитель правоохранительных органов, мужчина передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан. "Подозреваемый осознавал, что эти сведения будут использованы для совершения обстрелов и терактов. Сейчас следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя, совершенным киевским режимом 29 марта и 2 апреля текущего года ", - сказал представитель правоохранительных органов. Он пояснил, что подозреваемый является гражданином России. В Запорожскую область прибыл по заданию агента ГУР Украины для сбора и передачи сведений о местоположении военных и гражданских объектов региона. Связь с ним установили в мессенджере "Телеграм", затем предложили заполнить анкету для вступления в террористическую организацию, запрещенную на территории России, легион "Свобода. После одобрения кандидатуры ему поручили выехать в Мелитополь. За каждое выполненное задание он получал около 2,5 тысяч рублей. "По опыту могу сказать, что спецслужбы киевского режима в своей работе опираются либо на асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж. Задержанный в свои 22 года уже был условно осужден за побои и угрозы убийством. За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора – ГУР Украины", – пояснил сотрудник правоохранительных органов. Он отметил, что, согласно действующему законодательству, задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В случае принятия поправок, ужесточающих ответственность, он может получить пожизненное заключение.
https://ria.ru/20230407/shpionazh-1863661113.html
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в мире, запорожская область, украина, россия, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Россия, ГУР Минобороны Украины
В Запорожской области задержали агента украинской разведки
В Запорожской области задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы России заявили о задержании в Запорожской области агента Главного управления разведки Украины.
Как рассказал журналистам представитель правоохранительных органов, мужчина передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан.
В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника
"Подозреваемый осознавал, что эти сведения будут использованы для совершения обстрелов и терактов. Сейчас следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя
, совершенным киевским режимом 29 марта и 2 апреля текущего года ", - сказал представитель правоохранительных органов.
Он пояснил, что подозреваемый является гражданином России. В Запорожскую область прибыл по заданию агента ГУР Украины для сбора и передачи сведений о местоположении военных и гражданских объектов региона. Связь с ним установили в мессенджере "Телеграм", затем предложили заполнить анкету для вступления в террористическую организацию, запрещенную на территории России, легион "Свобода. После одобрения кандидатуры ему поручили выехать в Мелитополь. За каждое выполненное задание он получал около 2,5 тысяч рублей.
"По опыту могу сказать, что спецслужбы киевского режима в своей работе опираются либо на асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж. Задержанный в свои 22 года уже был условно осужден за побои и угрозы убийством. За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора – ГУР Украины", – пояснил сотрудник правоохранительных органов.
Он отметил, что, согласно действующему законодательству, задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В случае принятия поправок, ужесточающих ответственность, он может получить пожизненное заключение.
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