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Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер - РИА Новости, 10.04.2023
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет, сообщает Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:06
2023-04-10T12:06
2023-04-10T12:11
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет, сообщает Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта. Гитарист начал работать со знаменитым шведским коллективом в 1974 году. Он поучаствовал в записи 24 песен и восьми альбомов группы, в том числе ABBA Voyage, вышедшего в 2021 году.Лассе Велландер также выступал с другими шведскими музыкантами и выпускал сольные пластинки. Последний альбом гитариста Simple Ticket был выпущен в 2006 году.В прошлом году он также выпустил синглы O Come, All Ye Faithfull, Merry-Go-Round и Overdrive.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, ABBA, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса, звезды, Новости культуры, Шоу-бизнес
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер в возрасте 70 лет