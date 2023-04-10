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Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер - РИА Новости, 10.04.2023
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Шоубиз
 
12:06 10.04.2023 (обновлено: 12:11 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/abba-1864194120.html
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер - РИА Новости, 10.04.2023
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет, сообщает Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:06
2023-04-10T12:11
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет, сообщает Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта. Гитарист начал работать со знаменитым шведским коллективом в 1974 году. Он поучаствовал в записи 24 песен и восьми альбомов группы, в том числе ABBA Voyage, вышедшего в 2021 году.Лассе Велландер также выступал с другими шведскими музыкантами и выпускал сольные пластинки. Последний альбом гитариста Simple Ticket был выпущен в 2006 году.В прошлом году он также выпустил синглы O Come, All Ye Faithfull, Merry-Go-Round и Overdrive.
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Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер в возрасте 70 лет

CC BY-SA 4.0 / Lars Uddén / Гитарист группы ABBA Лассе Велландер
Гитарист группы ABBA Лассе Велландер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Lars Uddén /
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет, сообщает Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта.
«

"С неописуемой печалью мы должны сообщить о том, что наш любимый Лассе уснул. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких", – сообщила семья музыканта.

Гитарист начал работать со знаменитым шведским коллективом в 1974 году. Он поучаствовал в записи 24 песен и восьми альбомов группы, в том числе ABBA Voyage, вышедшего в 2021 году.
Лассе Велландер также выступал с другими шведскими музыкантами и выпускал сольные пластинки. Последний альбом гитариста Simple Ticket был выпущен в 2006 году.

В прошлом году он также выпустил синглы O Come, All Ye Faithfull, Merry-Go-Round и Overdrive.
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