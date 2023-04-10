https://ria.ru/20230410/abba-1864194120.html

Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер - РИА Новости, 10.04.2023

Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет, сообщает Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:06

2023-04-10T12:06

2023-04-10T12:11

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет, сообщает Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта. Гитарист начал работать со знаменитым шведским коллективом в 1974 году. Он поучаствовал в записи 24 песен и восьми альбомов группы, в том числе ABBA Voyage, вышедшего в 2021 году.Лассе Велландер также выступал с другими шведскими музыкантами и выпускал сольные пластинки. Последний альбом гитариста Simple Ticket был выпущен в 2006 году.В прошлом году он также выпустил синглы O Come, All Ye Faithfull, Merry-Go-Round и Overdrive.

https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855546448.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

abba, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса, звезды, новости культуры, шоу-бизнес