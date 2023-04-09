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Захарова высмеяла публикации о возможном визите Зеленского в ФРГ - РИА Новости, 09.04.2023
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12:53 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/zelenskiy-1864062564.html
Захарова высмеяла публикации о возможном визите Зеленского в ФРГ
Захарова высмеяла публикации о возможном визите Зеленского в ФРГ - РИА Новости, 09.04.2023
Захарова высмеяла публикации о возможном визите Зеленского в ФРГ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя публикации немецких СМИ о возможности визита Владимира Зеленского в ФРГ, заявила, что он "к своим... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:53
2023-04-09T12:53
мария захарова
владимир зеленский
германия
украина
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя публикации немецких СМИ о возможности визита Владимира Зеленского в ФРГ, заявила, что он "к своим потянулся", а после этого визита появятся фотографии с его награждением за "отмену всего русского, снос памятников, героизацию нацистских коллаборационистов". Ранее о возможном визите Зеленского в ФРГ в мае сообщила немецкая газета Bild am Sonntag. Как отметило издание, Зеленский может посетить церемонию в немецком Ахене, на которой его наградят премией Карла Великого. Эта премия ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы. "К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" - освобождению "жизненного пространства" на Востоке", - написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, у них не получилось 80 лет назад реализовать план "Ost", так как тогда "помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев". "Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу - не "Judenfrei", а "Russenfrei". А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков - польский орден Белого орла, премия Карла Великого", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html
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мария захарова, владимир зеленский, германия, украина, политика
Мария Захарова, Владимир Зеленский, Германия, Украина, Политика
Захарова высмеяла публикации о возможном визите Зеленского в ФРГ

Захарова заявила, что Зеленский, планируя визит в Германию, потянулся к своим

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя публикации немецких СМИ о возможности визита Владимира Зеленского в ФРГ, заявила, что он "к своим потянулся", а после этого визита появятся фотографии с его награждением за "отмену всего русского, снос памятников, героизацию нацистских коллаборационистов".
Ранее о возможном визите Зеленского в ФРГ в мае сообщила немецкая газета Bild am Sonntag. Как отметило издание, Зеленский может посетить церемонию в немецком Ахене, на которой его наградят премией Карла Великого. Эта премия ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.
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"К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" - освобождению "жизненного пространства" на Востоке", - написала она в своем телеграм-канале.
По ее словам, у них не получилось 80 лет назад реализовать план "Ost", так как тогда "помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев".
"Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу - не "Judenfrei", а "Russenfrei". А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков - польский орден Белого орла, премия Карла Великого", - добавила Захарова.
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Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийГерманияУкраинаПолитика
 
 
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