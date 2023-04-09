https://ria.ru/20230409/zelenskiy-1864052641.html
"Нелепо и позорно": немцы пришли в ужас от новой выходки Зеленского
"Нелепо и позорно": немцы пришли в ужас от новой выходки Зеленского - РИА Новости, 09.04.2023
"Нелепо и позорно": немцы пришли в ужас от новой выходки Зеленского
Читатели немецкой газеты Bild в соцсетях осудили награждение президента Украины Владимира Зеленского Международной премией имени Карла Великого, ради получения... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:16
2023-04-09T11:16
2023-04-09T13:47
в мире
германия
украина
ахен
владимир зеленский
олаф шольц
bild
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild в соцсетях осудили награждение президента Украины Владимира Зеленского Международной премией имени Карла Великого, ради получения которой он может в мае посетить немецкий Ахен.Комментаторы сошлись во мнении, что поездка Зеленского носит рекламный характер."Диктатор отправился за милостыней", — констатировал пользователь MokiPaprika."Там сейчас тоже проходит церемония вручения "Оскара?!" — съязвила Anja_Carle."Премия Карла Великого предназначена для великих европейцев! Уж точно не ультранационалистам, которые управляют диктатурой. Это становится все более нелепым и позорным", — считает Zlep0412."Он должен сидеть дома. Он приходит только для того, чтобы попрошайничать", — написал Frequen45739203.Согласно статье, которая ссылается на немецкие правительственные круги, речь на церемонии вручения премии намерен произнести канцлер Германии Олаф Шольц. При этом "планируется, что Зеленский приедет в Ахен лично", что станет первым его визитом в Германию с начала военной операции. Тем не менее не исключено, что украинский лидер выступит на церемонии по видеосвязи.
https://ria.ru/20230408/ukraina-1864008179.html
https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863768720.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, ахен, владимир зеленский, олаф шольц, bild
В мире, Германия, Украина, Ахен, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Bild
"Нелепо и позорно": немцы пришли в ужас от новой выходки Зеленского
Читатели Bild осудили идею поездки Зеленского в Германию за премией Карла Великого
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Bild в соцсетях
осудили награждение президента Украины Владимира Зеленского Международной премией имени Карла Великого, ради получения которой он может в мае посетить немецкий Ахен.
Комментаторы сошлись во мнении, что поездка Зеленского носит рекламный характер.
"Ситуация ужасает". Зеленского предупредили о том, что будет с Украиной
"Диктатор отправился за милостыней", — констатировал пользователь MokiPaprika.
"Там сейчас тоже проходит церемония вручения "Оскара?!" — съязвила Anja_Carle.
«
"Много ли денег дадут в Ахене?" — поинтересовался Pol11997.
"Премия Карла Великого предназначена для великих европейцев! Уж точно не ультранационалистам, которые управляют диктатурой. Это становится все более нелепым и позорным", — считает Zlep0412.
Про Украину забудут сразу. Летом Европу ждет тяжелое испытание
"Он должен сидеть дома. Он приходит только для того, чтобы попрошайничать", — написал Frequen45739203.
Согласно статье, которая ссылается на немецкие правительственные круги, речь на церемонии вручения премии намерен произнести канцлер Германии Олаф Шольц
. При этом "планируется, что Зеленский приедет в Ахен
лично", что станет первым его визитом в Германию с начала военной операции. Тем не менее не исключено, что украинский лидер выступит на церемонии по видеосвязи.
От Германии не стоит ожидать мирных инициатив по Украине, считает эксперт