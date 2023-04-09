https://ria.ru/20230409/zelenskiy-1864052641.html

"Нелепо и позорно": немцы пришли в ужас от новой выходки Зеленского

"Нелепо и позорно": немцы пришли в ужас от новой выходки Зеленского - РИА Новости, 09.04.2023

"Нелепо и позорно": немцы пришли в ужас от новой выходки Зеленского

Читатели немецкой газеты Bild в соцсетях осудили награждение президента Украины Владимира Зеленского Международной премией имени Карла Великого, ради получения... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:16

2023-04-09T11:16

2023-04-09T13:47

в мире

германия

украина

ахен

владимир зеленский

олаф шольц

bild

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild в соцсетях осудили награждение президента Украины Владимира Зеленского Международной премией имени Карла Великого, ради получения которой он может в мае посетить немецкий Ахен.Комментаторы сошлись во мнении, что поездка Зеленского носит рекламный характер."Диктатор отправился за милостыней", — констатировал пользователь MokiPaprika."Там сейчас тоже проходит церемония вручения "Оскара?!" — съязвила Anja_Carle."Премия Карла Великого предназначена для великих европейцев! Уж точно не ультранационалистам, которые управляют диктатурой. Это становится все более нелепым и позорным", — считает Zlep0412."Он должен сидеть дома. Он приходит только для того, чтобы попрошайничать", — написал Frequen45739203.Согласно статье, которая ссылается на немецкие правительственные круги, речь на церемонии вручения премии намерен произнести канцлер Германии Олаф Шольц. При этом "планируется, что Зеленский приедет в Ахен лично", что станет первым его визитом в Германию с начала военной операции. Тем не менее не исключено, что украинский лидер выступит на церемонии по видеосвязи.

https://ria.ru/20230408/ukraina-1864008179.html

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863768720.html

германия

украина

ахен

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, украина, ахен, владимир зеленский, олаф шольц, bild