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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 09.04.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T22:09

2023-04-09T22:09

2023-04-09T22:11

в мире

киевская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Киевской области, после которого начался пожар. Причина пожара пока неизвестна. Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась", - указывает "Страна". Местные власти о взрывах и возгорании не сообщают.

https://ria.ru/20230201/prizyvniki-1848910603.html

киевская область

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в мире, киевская область