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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 09.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 09.04.2023 (обновлено: 22:11 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/vzryv-1864114009.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 09.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T22:09
2023-04-09T22:11
в мире
киевская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Киевской области, после которого начался пожар. Причина пожара пока неизвестна. Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась", - указывает "Страна". Местные власти о взрывах и возгорании не сообщают.
https://ria.ru/20230201/prizyvniki-1848910603.html
киевская область
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в мире, киевская область
В мире, Киевская область, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

"Страна.ua": в Киевской области произошел взрыв с последующим пожаром

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Киевской области, после которого начался пожар. Причина пожара пока неизвестна. Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась", - указывает "Страна".
Местные власти о взрывах и возгорании не сообщают.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
В Киевской области раскрыли схему незаконного вывоза призывников
1 февраля, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская область
 
 
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