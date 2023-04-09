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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 09.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T22:09
2023-04-09T22:09
2023-04-09T22:11
в мире
киевская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Киевской области, после которого начался пожар. Причина пожара пока неизвестна. Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась", - указывает "Страна". Местные власти о взрывах и возгорании не сообщают.
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в мире, киевская область
В мире, Киевская область, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
"Страна.ua": в Киевской области произошел взрыв с последующим пожаром