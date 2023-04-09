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"Пентагон не успеет". В США рассказали, с чем скоро столкнутся ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
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21:13 09.04.2023 (обновлено: 21:36 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/vsu-1864109723.html
"Пентагон не успеет". В США рассказали, с чем скоро столкнутся ВСУ
"Пентагон не успеет". В США рассказали, с чем скоро столкнутся ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
"Пентагон не успеет". В США рассказали, с чем скоро столкнутся ВСУ
Украинская армия не сможет удерживать территории, поскольку военно-промышленный комплекс США не в состоянии сформировать большой бронетанковый кулак для ВСУ,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T21:13
2023-04-09T21:36
политика
вооруженные силы украины
пентагон
сша
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинская армия не сможет удерживать территории, поскольку военно-промышленный комплекс США не в состоянии сформировать большой бронетанковый кулак для ВСУ, пишет в статье для 19Fortyfive военный эксперт Крис Осборн.По его словам, Пентагон пытается нарастить поставки материально-технических средств, грузовиков и оборудования, чтобы компенсировать нехватку танков Abrams и БМП Bradley в ВСУ, но этого недостаточно для ведения боевых действий, убежден Осборн.Он уточнил, что американским оружейникам нужно как минимум несколько лет на налаживание производства Abrams для украинских войск.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
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политика, вооруженные силы украины, пентагон, сша, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, Пентагон, США, Украина
"Пентагон не успеет". В США рассказали, с чем скоро столкнутся ВСУ

Военный эксперт Осборн: ВСУ не удержат территории без массового применения бронетехники

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинская армия не сможет удерживать территории, поскольку военно-промышленный комплекс США не в состоянии сформировать большой бронетанковый кулак для ВСУ, пишет в статье для 19Fortyfive военный эксперт Крис Осборн.
«
"Удержание территорий без большого количества тяжелой бронетехники, вероятно, будет трудной задачей", — полагает специалист.
По его словам, Пентагон пытается нарастить поставки материально-технических средств, грузовиков и оборудования, чтобы компенсировать нехватку танков Abrams и БМП Bradley в ВСУ, но этого недостаточно для ведения боевых действий, убежден Осборн.
Он уточнил, что американским оружейникам нужно как минимум несколько лет на налаживание производства Abrams для украинских войск.
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