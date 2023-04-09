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Встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май - РИА Новости, 09.04.2023
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15:29 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/vstrecha-1864078170.html
Встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май
Встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май - РИА Новости, 09.04.2023
Встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май
Четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России перенесена на начало мая, сообщил сирийской газете "Аль-Ватан" посол... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:29
2023-04-09T15:29
в мире
сирия
турция
александр ефимов (посол россии в сирии)
сергей лавров
россия
иран
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ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России перенесена на начало мая, сообщил сирийской газете "Аль-Ватан" посол РФ в Сирии Александр Ефимов. "Встреча, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на начало мая. Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов в этом отношении", - сказал посол. Ефимов подчеркнул, что путь нормализации отношений между Сирией и Турцией долгий и все вопросы не могут быть охвачены и решены в рамках одного или нескольких раундов переговоров. В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав МИД Сирии, Турции, Ирана и России готовится, идет согласование подходящих дат, а процесс нормализации отношений между Турцией и Сирией начат. 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел этих стран, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html
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в мире, сирия, турция, александр ефимов (посол россии в сирии), сергей лавров, россия, иран
В мире, Сирия, Турция, Александр Ефимов (посол России в Сирии), Сергей Лавров, Россия, Иран
Встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май

Посол в Дамаске Ефимов: встречу глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесли на май

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМосква, Россия
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Москва, Россия. Архивное фото
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ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России перенесена на начало мая, сообщил сирийской газете "Аль-Ватан" посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
"Встреча, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на начало мая. Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов в этом отношении", - сказал посол.
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Ефимов подчеркнул, что путь нормализации отношений между Сирией и Турцией долгий и все вопросы не могут быть охвачены и решены в рамках одного или нескольких раундов переговоров.
«
"Путь долог, но мы продвигаемся в этом пути шаг за шагом", - отметил Ефимов.
В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав МИД Сирии, Турции, Ирана и России готовится, идет согласование подходящих дат, а процесс нормализации отношений между Турцией и Сирией начат.
3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел этих стран, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
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