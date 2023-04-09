https://ria.ru/20230409/vodka-1864088713.html

Израиль в 2022 году стал крупнейшим импортером российской водки

Израиль в 2022 году стал крупнейшим импортером российской водки - РИА Новости, 09.04.2023

Израиль в 2022 году стал крупнейшим импортером российской водки

Израиль в прошлом году стал мировым лидером по импорту водки из России, подсчитали РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:53

2023-04-09T17:53

2023-04-09T19:29

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Израиль в прошлом году стал мировым лидером по импорту водки из России, подсчитали РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade. Страна увеличила закупки этого напитка в денежном выражении более чем в четыре раза — до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона годом ранееНа втором месте оказалась Германия, сократившая импорт российской водки до 7,5 миллиона долларов с 43,4 миллиона долларов, ввезенных в 2021 году. Тройку лидеров за 2022 год замкнула Армения, несмотря на то, что сократила импорт напитка из России почти вдвое — до 6,9 миллиона долларов с 13,2 миллиона годом ранее. Страны ЕС, США, Япония и Канада в рамках принятых в 2022 году санкционных пакетов ограничили импорт некоторых товаров из России, которые, по их мнению, имеют важное значение для доходов бюджета. Ограничения коснулись в том числе крепких алкогольных напитков, в первую очередь водки. При этом Великобритания, которая на протяжении многих лет была безусловным лидером среди импортеров российской водки и закупала эту продукцию более чем на 50 миллионов долларов ежегодно, начала сокращать ввоз этого товара еще раньше: в 2021 году объем ее импорта снизился до 29,7 миллиона долларов (второе место среди импортеров), а в 2022 году — до 5,5 миллиона долларов (четвертое место). Вторую строчку в предыдущие годы стабильно занимала Германия с объемом импорта, превышающим 30 миллионов долларов в год. Только в 2021 году немцы увеличили закупки до 43,4 миллиона долларов, вырвавшись на первое место. В десятку главных покупателей российской водки по итогам прошлого года также вошли США, сократившие импорт более чем в четыре раза — до чуть более пяти миллионов долларов, Грузия, которая, напротив, немного нарастила его, закупив продукцию на 3,9 миллиона долларов, а также Азербайджан с объемом импорта в 3,4 миллиона долларов, Чехия — 3,3 миллиона долларов, Болгария — 2,5 миллиона долларов и Словакия — 2,2 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html

https://ria.ru/20230407/vino-1863872025.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, израиль, германия, евросоюз, оон