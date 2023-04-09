Израиль в 2022 году стал крупнейшим импортером российской водки
Израиль в 2022 году стал мировым лидером по импорту российской водки
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Израиль в прошлом году стал мировым лидером по импорту водки из России, подсчитали РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
Страна увеличила закупки этого напитка в денежном выражении более чем в четыре раза — до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона годом ранее
На втором месте оказалась Германия, сократившая импорт российской водки до 7,5 миллиона долларов с 43,4 миллиона долларов, ввезенных в 2021 году. Тройку лидеров за 2022 год замкнула Армения, несмотря на то, что сократила импорт напитка из России почти вдвое — до 6,9 миллиона долларов с 13,2 миллиона годом ранее.
При этом Великобритания, которая на протяжении многих лет была безусловным лидером среди импортеров российской водки и закупала эту продукцию более чем на 50 миллионов долларов ежегодно, начала сокращать ввоз этого товара еще раньше: в 2021 году объем ее импорта снизился до 29,7 миллиона долларов (второе место среди импортеров), а в 2022 году — до 5,5 миллиона долларов (четвертое место).
Вторую строчку в предыдущие годы стабильно занимала Германия с объемом импорта, превышающим 30 миллионов долларов в год. Только в 2021 году немцы увеличили закупки до 43,4 миллиона долларов, вырвавшись на первое место.
В десятку главных покупателей российской водки по итогам прошлого года также вошли США, сократившие импорт более чем в четыре раза — до чуть более пяти миллионов долларов, Грузия, которая, напротив, немного нарастила его, закупив продукцию на 3,9 миллиона долларов, а также Азербайджан с объемом импорта в 3,4 миллиона долларов, Чехия — 3,3 миллиона долларов, Болгария — 2,5 миллиона долларов и Словакия — 2,2 миллиона долларов.