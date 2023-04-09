https://ria.ru/20230409/utechka-1864025136.html

В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных

В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных - РИА Новости, 09.04.2023

В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных

Утечка секретных документов из Пентагона может навредить связям между Вашингтоном и его союзниками в Европе, а также затруднить Украине доступ к разведданным,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T03:03

2023-04-09T03:03

2023-04-09T08:31

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов из Пентагона может навредить связям между Вашингтоном и его союзниками в Европе, а также затруднить Украине доступ к разведданным, пишет The New York Times."Высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными. Недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками", - говорится в материале.Корреспонденты также заявили, что утечка может затруднить Киеву доступ к развединформации, так как Россия якобы сможет выявить американских шпионов. Помимо этого, утечка снизит доверие европейских стран и Украины к американской разведке, что приведет к сокращению обмена конфиденциальной информацией.В минувший четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". В Пентагоне ранее сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке секретных документов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил каналу CNN, что у Москвы нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230408/dokumenty-1863912351.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863826389.html

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в мире, россия, москва, дмитрий песков