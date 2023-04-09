https://ria.ru/20230409/utechka-1864025136.html
В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных
В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных - РИА Новости, 09.04.2023
В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных
Утечка секретных документов из Пентагона может навредить связям между Вашингтоном и его союзниками в Европе, а также затруднить Украине доступ к разведданным,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:03
2023-04-09T03:03
2023-04-09T08:31
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов из Пентагона может навредить связям между Вашингтоном и его союзниками в Европе, а также затруднить Украине доступ к разведданным, пишет The New York Times."Высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными. Недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками", - говорится в материале.Корреспонденты также заявили, что утечка может затруднить Киеву доступ к развединформации, так как Россия якобы сможет выявить американских шпионов. Помимо этого, утечка снизит доверие европейских стран и Украины к американской разведке, что приведет к сокращению обмена конфиденциальной информацией.В минувший четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". В Пентагоне ранее сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке секретных документов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил каналу CNN, что у Москвы нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230408/dokumenty-1863912351.html
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в мире, россия, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В США предрекли Украине проблемы после утечки секретных данных
NYT: утечка секретных данных США по Украине усложнила отношения Вашингтона и его союзников
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости.
Утечка секретных документов из Пентагона может навредить связям между Вашингтоном и его союзниками в Европе, а также затруднить Украине доступ к разведданным, пишет The New York Times
.
"Высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными. Недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками", - говорится в материале.
СМИ: минюст США расследует утечку секретных документов по Украине и Китаю
Корреспонденты также заявили, что утечка может затруднить Киеву доступ к развединформации, так как Россия якобы сможет выявить американских шпионов. Помимо этого, утечка снизит доверие европейских стран и Украины к американской разведке, что приведет к сокращению обмена конфиденциальной информацией.
В минувший четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". В Пентагоне ранее сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке секретных документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя инцидент, заявил каналу CNN, что у Москвы
нет сомнений в том, что Вашингтон
и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой