https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию

Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию - РИА Новости, 09.04.2023

Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию

Губернатор Красноярского края Александр Усс не стал комментировать появившиеся в СМИ версии возвращения его сына Артема в Россию и публично поблагодарил всех,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:03

2023-04-09T15:03

2023-04-09T19:39

россия

милан

сша

владимир путин

александр усс

общество

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КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не стал комментировать появившиеся в СМИ версии возвращения его сына Артема в Россию и публично поблагодарил всех, кто помог и поддерживал его. "Этот путь был непростым, есть много версий, предположений как в наших, так и в зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать Артем, но, как человек, по разным причинам не склонный к публичности, будет ли он об этом говорить, что и когда? Я не знаю. Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел", — сказал Усс в видеообращении в своем телеграм-канале. Он отметил, что за границей очень много сторонников России. "Кстати, и за пределами нашей страны есть очень много порядочных и искренних людей, которые поддерживают Россию, симпатизируют ей и в трудные моменты готовы подставить плечо. Я знаю, о чем говорю", — подчеркнул губернатор. Глава региона отдельно выразил слова благодарности президенту страны Владимиру Путину. "Отдельные слова благодарности нашему президенту. Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", — сказал Усс. Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии — из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего, в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.

https://ria.ru/20230406/uss-1863417596.html

https://ria.ru/20230405/uss-1863223731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, милан, сша, владимир путин, александр усс, общество