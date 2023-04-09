https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию - РИА Новости, 09.04.2023
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию
Губернатор Красноярского края Александр Усс не стал комментировать появившиеся в СМИ версии возвращения его сына Артема в Россию и публично поблагодарил всех,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:03
2023-04-09T15:03
2023-04-09T19:39
россия
милан
сша
владимир путин
александр усс
общество
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КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс не стал комментировать появившиеся в СМИ версии возвращения его сына Артема в Россию и публично поблагодарил всех, кто помог и поддерживал его. "Этот путь был непростым, есть много версий, предположений как в наших, так и в зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать Артем, но, как человек, по разным причинам не склонный к публичности, будет ли он об этом говорить, что и когда? Я не знаю. Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел", — сказал Усс в видеообращении в своем телеграм-канале. Он отметил, что за границей очень много сторонников России. "Кстати, и за пределами нашей страны есть очень много порядочных и искренних людей, которые поддерживают Россию, симпатизируют ей и в трудные моменты готовы подставить плечо. Я знаю, о чем говорю", — подчеркнул губернатор. Глава региона отдельно выразил слова благодарности президенту страны Владимиру Путину. "Отдельные слова благодарности нашему президенту. Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", — сказал Усс. Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии — из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего, в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
https://ria.ru/20230406/uss-1863417596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, милан, сша, владимир путин, александр усс, общество
Россия, Милан, США, Владимир Путин, Александр Усс, Общество
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию, но не рассказал подробности
КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости.
Губернатор Красноярского края Александр Усс не стал комментировать появившиеся в СМИ версии возвращения его сына Артема в Россию и публично поблагодарил
всех, кто помог и поддерживал его.
"Этот путь был непростым, есть много версий, предположений как в наших, так и в зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать Артем, но, как человек, по разным причинам не склонный к публичности, будет ли он об этом говорить, что и когда? Я не знаю. Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел", — сказал Усс в видеообращении в своем телеграм-канале.
Защита Усса-младшего обжаловала в ВС Италии решение об экстрадиции в США
Он отметил, что за границей очень много сторонников России. "Кстати, и за пределами нашей страны есть очень много порядочных и искренних людей, которые поддерживают Россию, симпатизируют ей и в трудные моменты готовы подставить плечо. Я знаю, о чем говорю", — подчеркнул губернатор.
Глава региона отдельно выразил слова благодарности президенту страны Владимиру Путину
. "Отдельные слова благодарности нашему президенту. Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", — сказал Усс.
Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии
— из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
Двадцать первого марта апелляционный суд Милана
одобрил экстрадицию Артема Усса в США
. В среду 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего, в Словению
или Швейцарию
. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию
. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол