https://ria.ru/20230409/upts-1864098612.html

УПЦ заявила о новой попытке захвата собора в Каменце-Подольском

УПЦ заявила о новой попытке захвата собора в Каменце-Подольском - РИА Новости, 09.04.2023

УПЦ заявила о новой попытке захвата собора в Каменце-Подольском

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о новой попытке захвата собора Александра Невского в Каменце-Подольском в Хмельницкой области. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T19:46

2023-04-09T19:46

2023-04-09T20:57

религия

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каменец-подольский

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ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о новой попытке захвата собора Александра Невского в Каменце-Подольском в Хмельницкой области."Сегодня, 9 апреля, происходит попытка силового захвата кафедрального собора Святого Александра Невского в Каменце-Подольском. По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы", — говорится в публикации на сайте УПЦ.Уточняется, что верующим, которые защищают храм, пытаются вручить повестки. Внутри собора тем временем совершается богослужение.В свою очередь, украинское издание "Общественное" сообщило, что возле храма собралось около тысячи сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). По данным СМИ, они пытаются вместе с ревизионной комиссией и вновь созданным приходским советом попасть в собор для начала инвентаризации. При этом здание окружили более 500 сторонников УПЦ, которые препятствуют раскольникам.Накануне сторонники ПЦУ также собирались у стен собора. Около ста человек, не имевшие никакого отношения к собору или УПЦ, "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" к раскольникам. Союз православных журналистов сообщал, что сегодня возможен захват собора Александра Невского в Каменце-Подольском.Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор в Хмельницком. Позже там заявили, что священнослужителей вывели с территории храма. Издание "Общественное" писало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру ПЦУ. Ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230406/upts-1863536884.html

https://ria.ru/20230406/sobor-1863449000.html

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в мире, каменец-подольский, хмельницкая область, украина, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь