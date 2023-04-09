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В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском - РИА Новости, 09.04.2023
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Религия
 
16:24 09.04.2023 (обновлено: 17:45 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864082385.html
В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском
В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском - РИА Новости, 09.04.2023
В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском
Молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, заявил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, передает... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:24
2023-04-09T17:45
религия
украина
киев
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
православная церковь украины (пцу)
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, заявил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, передает издание "Общественное". По словам Епифания, ПЦУ выступает не за выселение монахов из Киево-Печерской лавры, а чтобы в ней не "царил "русский мир". Он назвал "украинизацию" обители неизбежным процессом. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.Структуру под названием Православная церковь Украины (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html
https://ria.ru/20230407/lavra-1863787347.html
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украина, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), оон, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском

Глава раскольнической ПЦУ Епифаний хочет, чтобы в лавре молились только на украинском

© Православна Церква України/YoutubeГлава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры
© Православна Церква України/Youtube
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, заявил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, передает издание "Общественное".
«
"Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", — сказал он.
По словам Епифания, ПЦУ выступает не за выселение монахов из Киево-Печерской лавры, а чтобы в ней не "царил "русский мир". Он назвал "украинизацию" обители неизбежным процессом.
Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
Богослужение в честь праздника на улице Лавры под возглавлением митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовский)
Глава УПЦ в Вербное воскресенье служил на улице у Киево-Печерской лавры
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С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.
В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
Структуру под названием Православная церковь Украины (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
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РелигияУкраинаКиевАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Православная церковь Украины (ПЦУ)ООНСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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