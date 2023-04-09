https://ria.ru/20230409/ukraina-1864082385.html

В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском

В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском - РИА Новости, 09.04.2023

В раскольнической ПЦУ хотят, чтобы в лавре молились на украинском

Молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, заявил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, передает... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T16:24

2023-04-09T16:24

2023-04-09T17:45

религия

украина

киев

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

православная церковь украины (пцу)

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, заявил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, передает издание "Общественное". По словам Епифания, ПЦУ выступает не за выселение монахов из Киево-Печерской лавры, а чтобы в ней не "царил "русский мир". Он назвал "украинизацию" обители неизбежным процессом. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.Структуру под названием Православная церковь Украины (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081981.html

https://ria.ru/20230407/lavra-1863787347.html

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Дарья Буймова

украина, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), оон, ситуация вокруг упц, религия