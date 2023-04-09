Рейтинг@Mail.ru
"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 09.04.2023 (обновлено: 17:18 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины
"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины - РИА Новости, 09.04.2023
"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:04
2023-04-09T17:18
политика
украина
польша
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения конфликта, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна.ua".По словам Бортника, за углубление сотрудничества между Украиной и Польшей высказывается общественное мнение двух стран, а социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов.На этом фоне дискуссия о создании Речи Посполитой не удивляет, а заявление Зеленского о том, что в будущем между двумя государствами не будет границ, только подливает масла в огонь, считает политолог.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, польша, владимир зеленский, нато
Политика, Украина, Польша, Владимир Зеленский, НАТО
"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины

"Страна.ua": Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины во время визита в Польшу

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения конфликта, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна.ua".
«
"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс. — Прим. ред.) и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдову", — спрогнозировал эксперт.
По словам Бортника, за углубление сотрудничества между Украиной и Польшей высказывается общественное мнение двух стран, а социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов.
На этом фоне дискуссия о создании Речи Посполитой не удивляет, а заявление Зеленского о том, что в будущем между двумя государствами не будет границ, только подливает масла в огонь, считает политолог.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины
7 апреля, 19:17
 
ПолитикаУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала