"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины
"Страна.ua": Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины во время визита в Польшу
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения конфликта, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна.ua".
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"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс. — Прим. ред.) и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдову", — спрогнозировал эксперт.
По словам Бортника, за углубление сотрудничества между Украиной и Польшей высказывается общественное мнение двух стран, а социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов.
На этом фоне дискуссия о создании Речи Посполитой не удивляет, а заявление Зеленского о том, что в будущем между двумя государствами не будет границ, только подливает масла в огонь, считает политолог.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.