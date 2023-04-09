https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html

"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины

"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины - РИА Новости, 09.04.2023

"Подлил масла в огонь". Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T16:04

2023-04-09T16:04

2023-04-09T17:18

политика

украина

польша

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения конфликта, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию "Страна.ua".По словам Бортника, за углубление сотрудничества между Украиной и Польшей высказывается общественное мнение двух стран, а социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов.На этом фоне дискуссия о создании Речи Посполитой не удивляет, а заявление Зеленского о том, что в будущем между двумя государствами не будет границ, только подливает масла в огонь, считает политолог.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html

украина

польша

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политика, украина, польша, владимир зеленский, нато