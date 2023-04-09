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ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине - РИА Новости, 09.04.2023
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10:36 09.04.2023 (обновлено: 12:16 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине - РИА Новости, 09.04.2023
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
В российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны, рассказал руководитель Центра боевой подготовки РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T10:36
2023-04-09T12:16
безопасность
россия
украина
киев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны, рассказал руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин в эфире телеканала "Звезда". В соответствии с этими указаниями Главное управление боевой подготовки под руководством генерал-полковника Ивана Бувальцева разработало методические рекомендации и организовало методику выполнения."Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь", — подчеркнул Арифулин.Он также назвал создание таких групп большой государственной системной работой.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицу — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230312/tanki-1857323448.html
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безопасность, россия, украина, киев
Безопасность, Россия, Украина, Киев
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине

Замглавы Минобороны Евкуров поручил создать группы для борьбы с западными танками ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны, рассказал руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин в эфире телеканала "Звезда".
«

"Работа эта организована исходя из указаний заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп", — уточнил он.

В соответствии с этими указаниями Главное управление боевой подготовки под руководством генерал-полковника Ивана Бувальцева разработало методические рекомендации и организовало методику выполнения.
"Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь", — подчеркнул Арифулин.
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Он также назвал создание таких групп большой государственной системной работой.
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицу — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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