https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html

ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине

ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине - РИА Новости, 09.04.2023

ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине

В российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны, рассказал руководитель Центра боевой подготовки РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T10:36

2023-04-09T10:36

2023-04-09T12:16

безопасность

россия

украина

киев

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны, рассказал руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин в эфире телеканала "Звезда". В соответствии с этими указаниями Главное управление боевой подготовки под руководством генерал-полковника Ивана Бувальцева разработало методические рекомендации и организовало методику выполнения."Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь", — подчеркнул Арифулин.Он также назвал создание таких групп большой государственной системной работой.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицу — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230312/tanki-1857323448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, киев