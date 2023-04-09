ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
Замглавы Минобороны Евкуров поручил создать группы для борьбы с западными танками ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны, рассказал руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин в эфире телеканала "Звезда".
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"Работа эта организована исходя из указаний заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп", — уточнил он.
В соответствии с этими указаниями Главное управление боевой подготовки под руководством генерал-полковника Ивана Бувальцева разработало методические рекомендации и организовало методику выполнения.
"Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь", — подчеркнул Арифулин.
Он также назвал создание таких групп большой государственной системной работой.
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицу — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.