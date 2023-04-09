https://ria.ru/20230409/ukraina-1864034329.html

Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.04.2023

Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T07:58

2023-04-09T07:58

2023-04-09T17:21

экономика

украина

олег устенко

владимир зеленский

нацбанк украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко."Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов", — сказал он.Как утверждает Устенко, этих средств достаточно, чтобы покрыть пять месяцев импорта.В начале марта в украинском Нацбанке сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5 процента и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов. В феврале НБУ сообщил, что международные резервы Украины выросли за январь на пять процентов и почти достигли 30 миллиардов долларов.Международные резервы Украины за прошлый год снизились на 7,9 процента и, по предварительным данным, составили на 1 января 28,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230326/grivna-1860708243.html

https://ria.ru/20230407/privatbank-1863782945.html

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экономика, украина, олег устенко, владимир зеленский, нацбанк украины