https://ria.ru/20230409/ukraina-1864034329.html
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.04.2023
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T07:58
2023-04-09T07:58
2023-04-09T17:21
экономика
украина
олег устенко
владимир зеленский
нацбанк украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/23/1511192369_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_408545e4bab6ba85cef8e966489f0741.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко."Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов", — сказал он.Как утверждает Устенко, этих средств достаточно, чтобы покрыть пять месяцев импорта.В начале марта в украинском Нацбанке сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5 процента и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов. В феврале НБУ сообщил, что международные резервы Украины выросли за январь на пять процентов и почти достигли 30 миллиардов долларов.Международные резервы Украины за прошлый год снизились на 7,9 процента и, по предварительным данным, составили на 1 января 28,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230326/grivna-1860708243.html
https://ria.ru/20230407/privatbank-1863782945.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/23/1511192369_52:0:1855:1352_1920x0_80_0_0_542b829bac82f9076a70645045498d86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, олег устенко, владимир зеленский, нацбанк украины
Экономика, Украина, Олег Устенко, Владимир Зеленский, Нацбанк Украины
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
Советник Зеленского Устенко: ЗВР Украины достигли исторического максимума в $30 миллиардов
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов", — сказал он.
В Киеве заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Как утверждает Устенко, этих средств достаточно, чтобы покрыть пять месяцев импорта.
В начале марта в украинском Нацбанке сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5 процента и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов. В феврале НБУ
сообщил, что международные резервы Украины выросли за январь на пять процентов и почти достигли 30 миллиардов долларов.
Международные резервы Украины за прошлый год снизились на 7,9 процента и, по предварительным данным, составили на 1 января 28,5 миллиарда долларов.
Бывший банк Коломойского проиграл суд ЦБ Украины на полмиллиарда долларов