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Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.04.2023
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07:58 09.04.2023 (обновлено: 17:21 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864034329.html
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.04.2023
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T07:58
2023-04-09T17:21
экономика
украина
олег устенко
владимир зеленский
нацбанк украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко."Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов", — сказал он.Как утверждает Устенко, этих средств достаточно, чтобы покрыть пять месяцев импорта.В начале марта в украинском Нацбанке сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5 процента и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов. В феврале НБУ сообщил, что международные резервы Украины выросли за январь на пять процентов и почти достигли 30 миллиардов долларов.Международные резервы Украины за прошлый год снизились на 7,9 процента и, по предварительным данным, составили на 1 января 28,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230326/grivna-1860708243.html
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экономика, украина, олег устенко, владимир зеленский, нацбанк украины
Экономика, Украина, Олег Устенко, Владимир Зеленский, Нацбанк Украины
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

Советник Зеленского Устенко: ЗВР Украины достигли исторического максимума в $30 миллиардов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил в эфире телеканала "Мы — Украина" советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов", — сказал он.
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Как утверждает Устенко, этих средств достаточно, чтобы покрыть пять месяцев импорта.
В начале марта в украинском Нацбанке сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5 процента и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов. В феврале НБУ сообщил, что международные резервы Украины выросли за январь на пять процентов и почти достигли 30 миллиардов долларов.
Международные резервы Украины за прошлый год снизились на 7,9 процента и, по предварительным данным, составили на 1 января 28,5 миллиарда долларов.
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