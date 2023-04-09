https://ria.ru/20230409/ukraina-1864022884.html
Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ
Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ
Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T01:56
2023-04-09T01:56
2023-04-09T01:56
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive."В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Газета Washington Post недавно сообщала, что Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО", - написал он.Мобилизационные резервы Украины, отметил он, уже на грани полного истощения, в то время как у России в запасе имеются миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря мощному и растущему производству оружия и боеприпасов.Как сообщало на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица.Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html
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в мире, украина, россия, сша, алексей резников, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ
Подполковник армии США Дэвис: Украину ждет поражение даже при успешном наступлении ВСУ