https://ria.ru/20230409/ukraina-1864022884.html

Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ

Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023

Американский офицер объяснил, что ждет Украину при успешном наступлении ВСУ

Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T01:56

2023-04-09T01:56

2023-04-09T01:56

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сша

алексей резников

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive."В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Газета Washington Post недавно сообщала, что Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО", - написал он.Мобилизационные резервы Украины, отметил он, уже на грани полного истощения, в то время как у России в запасе имеются миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря мощному и растущему производству оружия и боеприпасов.Как сообщало на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица.Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863844365.html

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в мире, украина, россия, сша, алексей резников, вооруженные силы украины, нато