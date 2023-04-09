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На Украине объявили в розыск участвовавшего в драке в храме УПЦ священника - РИА Новости, 09.04.2023
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Религия
 
01:44 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864022016.html
На Украине объявили в розыск участвовавшего в драке в храме УПЦ священника
На Украине объявили в розыск участвовавшего в драке в храме УПЦ священника - РИА Новости, 09.04.2023
На Украине объявили в розыск участвовавшего в драке в храме УПЦ священника
МВД Украины объявило в розыск священника Игоря Слободяна, принявшего участие в драке в Покровском кафедральном соборе в Хмельницком, сообщило издание... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T01:44
2023-04-09T01:44
религия
украина
хмельницкий (город)
россия
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД Украины объявило в розыск священника Игоря Слободяна, принявшего участие в драке в Покровском кафедральном соборе в Хмельницком, сообщило издание "Страна.ua". В начале апреля синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что мужчина, переодетый в военную форму, напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине. Он сорвал богослужение, а также повредил Евангелие. Нападавший был задержан по статье 173 ("мелкое хулиганство"). О случившемся также сообщили Службе безопасности Украины (СБУ). Как сообщило издание, хмельницкий священник Слободян вместе с другими присутствующими схватил мужчину, после чего была вызвана полиция. "МВД объявило в розыск хмельницкого священника Игоря Слободяна, который принимал участие в драке с бывшим военным", - говорится в сообщении. Отмечается, что Слободян был объявлен в розыск по статье 125 ("нанесение легких телесных повреждений"). Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230408/khram-1864005029.html
https://ria.ru/20230408/sobor-1864000632.html
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украина, хмельницкий (город), россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине объявили в розыск участвовавшего в драке в храме УПЦ священника

"Страна.ua": МВД Украины объявило в розыск священника, участвовавшего в драке в храме УПЦ

© Фото : СБУСотрудник СБУ в Киеве
Сотрудник СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД Украины объявило в розыск священника Игоря Слободяна, принявшего участие в драке в Покровском кафедральном соборе в Хмельницком, сообщило издание "Страна.ua".
В начале апреля синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что мужчина, переодетый в военную форму, напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине. Он сорвал богослужение, а также повредил Евангелие. Нападавший был задержан по статье 173 ("мелкое хулиганство"). О случившемся также сообщили Службе безопасности Украины (СБУ).
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Как сообщило издание, хмельницкий священник Слободян вместе с другими присутствующими схватил мужчину, после чего была вызвана полиция.
"МВД объявило в розыск хмельницкого священника Игоря Слободяна, который принимал участие в драке с бывшим военным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Слободян был объявлен в розыск по статье 125 ("нанесение легких телесных повреждений").
Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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