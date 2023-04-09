На Украине объявили в розыск участвовавшего в драке в храме УПЦ священника
"Страна.ua": МВД Украины объявило в розыск священника, участвовавшего в драке в храме УПЦ
© Фото : СБУСотрудник СБУ в Киеве
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД Украины объявило в розыск священника Игоря Слободяна, принявшего участие в драке в Покровском кафедральном соборе в Хмельницком, сообщило издание "Страна.ua".
В начале апреля синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что мужчина, переодетый в военную форму, напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине. Он сорвал богослужение, а также повредил Евангелие. Нападавший был задержан по статье 173 ("мелкое хулиганство"). О случившемся также сообщили Службе безопасности Украины (СБУ).
Как сообщило издание, хмельницкий священник Слободян вместе с другими присутствующими схватил мужчину, после чего была вызвана полиция.
"МВД объявило в розыск хмельницкого священника Игоря Слободяна, который принимал участие в драке с бывшим военным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Слободян был объявлен в розыск по статье 125 ("нанесение легких телесных повреждений").
Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".