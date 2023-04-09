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Не побоялся властей. Сибирский священник пошел на риск ради чужой семьи - РИА Новости, 09.04.2023
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08:00 09.04.2023 (обновлено: 08:14 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/tuva-1863761476.html
Не побоялся властей. Сибирский священник пошел на риск ради чужой семьи
Не побоялся властей. Сибирский священник пошел на риск ради чужой семьи - РИА Новости, 09.04.2023
Не побоялся властей. Сибирский священник пошел на риск ради чужой семьи
В Кызыле священник перегородил дорогу технике, которая направлялась сносить аварийный дом. Так он хотел помочь оставшимся там пенсионерке Нине Саая и ее внучке... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:00
2023-04-09T08:14
кызыл
ак-довурак
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Мария Марикян. В Кызыле священник перегородил дорогу технике, которая направлялась сносить аварийный дом. Так он хотел помочь оставшимся там пенсионерке Нине Саая и ее внучке Айзе. После трагедии, случившейся в их семье, власти обещали решить вопрос с жильем. Но все затянулось. РИА Новости разбиралось в ситуации.Зверское убийствоВ марте 2017-го весь регион был шокирован жестоким преступлением. В городе Ак-Довурак Лилия Саая, вернувшись с двумя дочками домой, застала мужа Владислава с незнакомыми девушками — сестрами Миланой и Рузанной Данданян. Все трое были пьяны.Словесная перепалка переросла в резню: гостьи убили Лилию с супругом, детей утопили в ванной. Пытаясь замести следы, подожгли квартиру. Однако скрыться им не удалось.В живых осталась старшая дочь — Айза. И мать Владислава — Нина. В тот вечер их не было дома.Сестрам Данданян сперва дали небольшие сроки. Сторона потерпевших оспорила вердикт. В итоге в 2019-м Рузанну приговорили к десяти годам колонии общего режима, Милану — к 19-ти."После той трагедии я не могла войти даже в подъезд. Мне хотелось как можно скорее избавиться от той квартиры… — Нина по-прежнему с трудом сдерживает слезы. — Я просто отдала ее безвозмездно администрации. Мы с внучкой той же весной перебрались в Кызыл, чтобы начать жизнь с чистого листа".Чиновники вызвались помочь. Выделили временное жилье. Айзу поставили в очередь на квартиру, положенную для сирот. Власти обещали: получит сразу после 18-летия. То есть в 2022-м."Она окончила с отличием кызылское президентское кадетское училище, продолжает образование во Владивостоке, на каникулах приезжает ко мне, — рассказывает Нина. — Удобства в аварийном доме минимальные. В 2022-м я надеялась, что внучку обеспечат крышей над головой, но этого так и не произошло".Чтобы сводить концы с концами, пенсионерка устроилась в местный торговый центр уборщицей. Получает 500 рублей в день."Хоть какая-то копейка. Пенсия небольшая, много уходит на лекарства. А ведь и Айзе надо помогать, — говорит она. — Мне уже 69, беспокоюсь не за себя".Аварийное жильеСперва они жили на улице Кечил-Оола. Дом снесли, а пенсионерку с внучкой отправили на Кочетова, 17. Ситуация повторилась.В администрации Кызыла уверяют, что о сносе их предупредили. И предложили вариант переселения.Пенсионерка это опровергает: "О планах чиновников я узнала от соседей. Те увидели объявление, что в начале апреля приедет техника".Нина осталась в доме даже после отключения коммуникаций. Выхода не было: "Не ночевать же на улице".Увидев бульдозер, позвонила отцу Дмитрию — он возглавляет соцотдел в Кызыльской епархии и не раз помогал пенсионерке.Батюшка перегородил дорогу бульдозеру. Заявил, что не отойдет, пока проблему не решат. Рабочие пожаловались чиновникам — те выехали на место. Подтянулись полицейские и журналисты. Это попало в соцсети и вызвало широкий резонанс."Закончилось тем, что меня и Нину забрали в отдел полиции. Собирались составить протокол о мелком хулиганстве. Однако я объяснил, что хотел помочь. Отнеслись с пониманием, по-человечески, — говорит батюшка. — Правда, Нина перенервничала: ее увезли на скорой. Обошлось"."Нет таких возможностей"В итоге пенсионерку устроили в доме на улице Салчак Тока, 10. Тоже аварийный, снос — в конце апреля. В администрации Кызыла разводят руками — в городе нет маневренного фонда.И добавляют, что с квартирами для сирот тоже непросто. "Бабушка думает, подняла шумиху, и все решится? У нас нет возможности обеспечить людей крышей над головой здесь и сейчас".Как бы то ни было, но "шумиха" помогла. На следующий же день, 6 апреля, для Айзы нашли квартиру. Обещают выдать ключи 20-го числа."Комната, где Нина в данный момент, совершенно пустая. Наши волонтеры принесли раскладушку, еду, — уточняет отец Дмитрий. — Надеемся, в этот раз чиновники сдержат слово".Историей тем временем заинтересовались в центральном аппарате СК. Республиканским следователям поручили возбудить уголовное дело о нарушении прав пенсионерки и ее внучки. Приступили к доследственной проверке.
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Мария Марикян
Мария Марикян
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кызыл, ак-довурак, следственный комитет россии (ск рф), жилье, общество
Кызыл, Ак-Довурак, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье, Общество

Не побоялся властей. Сибирский священник пошел на риск ради чужой семьи

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Мария Марикян. В Кызыле священник перегородил дорогу технике, которая направлялась сносить аварийный дом. Так он хотел помочь оставшимся там пенсионерке Нине Саая и ее внучке Айзе. После трагедии, случившейся в их семье, власти обещали решить вопрос с жильем. Но все затянулось. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Зверское убийство

В марте 2017-го весь регион был шокирован жестоким преступлением. В городе Ак-Довурак Лилия Саая, вернувшись с двумя дочками домой, застала мужа Владислава с незнакомыми девушками — сестрами Миланой и Рузанной Данданян. Все трое были пьяны.
Словесная перепалка переросла в резню: гостьи убили Лилию с супругом, детей утопили в ванной. Пытаясь замести следы, подожгли квартиру. Однако скрыться им не удалось.
В живых осталась старшая дочь — Айза. И мать Владислава — Нина. В тот вечер их не было дома.
Сестрам Данданян сперва дали небольшие сроки. Сторона потерпевших оспорила вердикт. В итоге в 2019-м Рузанну приговорили к десяти годам колонии общего режима, Милану — к 19-ти.
© 108 канал ТываСупруги Саая и их дети
Супруги Саая и их дети
© 108 канал Тыва
Супруги Саая и их дети
"После той трагедии я не могла войти даже в подъезд. Мне хотелось как можно скорее избавиться от той квартиры… — Нина по-прежнему с трудом сдерживает слезы. — Я просто отдала ее безвозмездно администрации. Мы с внучкой той же весной перебрались в Кызыл, чтобы начать жизнь с чистого листа".
Чиновники вызвались помочь. Выделили временное жилье. Айзу поставили в очередь на квартиру, положенную для сирот. Власти обещали: получит сразу после 18-летия. То есть в 2022-м.
"Она окончила с отличием кызылское президентское кадетское училище, продолжает образование во Владивостоке, на каникулах приезжает ко мне, — рассказывает Нина. — Удобства в аварийном доме минимальные. В 2022-м я надеялась, что внучку обеспечат крышей над головой, но этого так и не произошло".
Чтобы сводить концы с концами, пенсионерка устроилась в местный торговый центр уборщицей. Получает 500 рублей в день.
"Хоть какая-то копейка. Пенсия небольшая, много уходит на лекарства. А ведь и Айзе надо помогать, — говорит она. — Мне уже 69, беспокоюсь не за себя".
© 108 канал ТываНина Саая
Нина Саая
© 108 канал Тыва
Нина Саая

Аварийное жилье

Сперва они жили на улице Кечил-Оола. Дом снесли, а пенсионерку с внучкой отправили на Кочетова, 17. Ситуация повторилась.
В администрации Кызыла уверяют, что о сносе их предупредили. И предложили вариант переселения.
Пенсионерка это опровергает: "О планах чиновников я узнала от соседей. Те увидели объявление, что в начале апреля приедет техника".
Нина осталась в доме даже после отключения коммуникаций. Выхода не было: "Не ночевать же на улице".
Увидев бульдозер, позвонила отцу Дмитрию — он возглавляет соцотдел в Кызыльской епархии и не раз помогал пенсионерке.
© Фото : предоставлено отцом ДмитриемК дому пенсионерки съехались чиновники
К дому пенсионерки съехались чиновники - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : предоставлено отцом Дмитрием
К дому пенсионерки съехались чиновники
«

"Еще прошлой осенью я узнал о положении Нины Саая. Обращался в Москву, в Синодальный отдел по благотворительности, чтобы ускорить процесс с квартирой. Ждали-ждали — тишина, — рассказывает отец Дмитрий. — Ее чуть не выставили на улицу. Поэтому по звонку сразу отправился к ней".

Батюшка перегородил дорогу бульдозеру. Заявил, что не отойдет, пока проблему не решат. Рабочие пожаловались чиновникам — те выехали на место. Подтянулись полицейские и журналисты. Это попало в соцсети и вызвало широкий резонанс.
"Закончилось тем, что меня и Нину забрали в отдел полиции. Собирались составить протокол о мелком хулиганстве. Однако я объяснил, что хотел помочь. Отнеслись с пониманием, по-человечески, — говорит батюшка. — Правда, Нина перенервничала: ее увезли на скорой. Обошлось".
© Фото : предоставлено отцом ДмитриемОтец Дмитрий
Отец Дмитрий - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : предоставлено отцом Дмитрием
Отец Дмитрий

"Нет таких возможностей"

В итоге пенсионерку устроили в доме на улице Салчак Тока, 10. Тоже аварийный, снос — в конце апреля. В администрации Кызыла разводят руками — в городе нет маневренного фонда.
«
"У нас действует федеральная программа по переселению из ветхого жилья. Переезд только после того, как построено новое. Но пенсионерка не зарегистрировалась в Кызыле, соответственно, ее нет в списках на квартиру", — объясняют чиновники.
И добавляют, что с квартирами для сирот тоже непросто. "Бабушка думает, подняла шумиху, и все решится? У нас нет возможности обеспечить людей крышей над головой здесь и сейчас".
Как бы то ни было, но "шумиха" помогла. На следующий же день, 6 апреля, для Айзы нашли квартиру. Обещают выдать ключи 20-го числа.
"Комната, где Нина в данный момент, совершенно пустая. Наши волонтеры принесли раскладушку, еду, — уточняет отец Дмитрий. — Надеемся, в этот раз чиновники сдержат слово".
Историей тем временем заинтересовались в центральном аппарате СК. Республиканским следователям поручили возбудить уголовное дело о нарушении прав пенсионерки и ее внучки. Приступили к доследственной проверке.
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