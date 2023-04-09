https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html
Во Владивостоке подростки избили ребенка
Во Владивостоке подростки избили ребенка - РИА Новости, 09.04.2023
Во Владивостоке подростки избили ребенка
В двух школах Владивостока проведут проверки после избиения ученика одной из них, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:46
2023-04-09T09:46
2023-04-09T13:08
происшествия
владивосток
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. В двух школах Владивостока проведут проверки после избиения ученика одной из них, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее в соцсетях распространилось видео с кадрами избиения, как утверждалось, 11-летнего ученика школы № 64 во Владивостоке. Мальчик лежит на земле, а двое ребят поочередно бьют его ногами. Также стало известно, что видео снимали девочки. "Информация стала известна только сегодня, обстоятельства устанавливаются. Мы проверим, какие ребята били 11-летнего мальчика, были ли еще эпизоды драк с их участием. Также проверим, как в школах № 64 и 66 работают с темой буллинга и профилактики травли", — рассказала Романова. Она уточнила, что проверка будет проведена в двух учебных заведениях, так как пострадавший мальчик учится в школе № 64, а инициаторы избиения в соседней — средней школе № 66.Представитель СУ СК по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что из-за инцидента организовали доследственную поверку по статье "Побои". Собеседник агентства отметил, что "обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам будет принято процессуальное решение".
https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html
https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке подростки избили ребенка
Во Владивостоке подростки избили 11-летнего мальчика и сняли драку на видео
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. В двух школах Владивостока проведут проверки после избиения ученика одной из них, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в соцсетях распространилось видео с кадрами избиения, как утверждалось, 11-летнего ученика школы № 64 во Владивостоке. Мальчик лежит на земле, а двое ребят поочередно бьют его ногами. Также стало известно, что видео снимали девочки.
В Москве подростки жестоко избили бездомного
"Информация стала известна только сегодня, обстоятельства устанавливаются. Мы проверим, какие ребята били 11-летнего мальчика, были ли еще эпизоды драк с их участием. Также проверим, как в школах № 64 и 66 работают с темой буллинга и профилактики травли", — рассказала Романова.
Она уточнила, что проверка будет проведена в двух учебных заведениях, так как пострадавший мальчик учится в школе № 64, а инициаторы избиения в соседней — средней школе № 66.
Представитель СУ СК по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что из-за инцидента организовали доследственную поверку по статье "Побои". Собеседник агентства отметил, что "обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам будет принято процессуальное решение".
В Челябинске дали срок подростку, избившему сверстника до смерти