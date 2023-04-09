https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html

Во Владивостоке подростки избили ребенка

Во Владивостоке подростки избили ребенка - РИА Новости, 09.04.2023

Во Владивостоке подростки избили ребенка

В двух школах Владивостока проведут проверки после избиения ученика одной из них, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T09:46

2023-04-09T09:46

2023-04-09T13:08

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. В двух школах Владивостока проведут проверки после избиения ученика одной из них, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее в соцсетях распространилось видео с кадрами избиения, как утверждалось, 11-летнего ученика школы № 64 во Владивостоке. Мальчик лежит на земле, а двое ребят поочередно бьют его ногами. Также стало известно, что видео снимали девочки. "Информация стала известна только сегодня, обстоятельства устанавливаются. Мы проверим, какие ребята били 11-летнего мальчика, были ли еще эпизоды драк с их участием. Также проверим, как в школах № 64 и 66 работают с темой буллинга и профилактики травли", — рассказала Романова. Она уточнила, что проверка будет проведена в двух учебных заведениях, так как пострадавший мальчик учится в школе № 64, а инициаторы избиения в соседней — средней школе № 66.Представитель СУ СК по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что из-за инцидента организовали доследственную поверку по статье "Побои". Собеседник агентства отметил, что "обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам будет принято процессуальное решение".

https://ria.ru/20230331/izbienie-1862154932.html

https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край