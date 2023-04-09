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Трамп указал на "третью мировую войну" в своем обращении в соцсети - РИА Новости, 10.04.2023
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23:24 09.04.2023 (обновлено: 00:27 10.04.2023)
https://ria.ru/20230409/tramp-1864120149.html
Трамп указал на "третью мировую войну" в своем обращении в соцсети
Трамп указал на "третью мировую войну" в своем обращении в соцсети - РИА Новости, 10.04.2023
Трамп указал на "третью мировую войну" в своем обращении в соцсети
Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на "третью мировую войну", на этот раз — в сообщении в социальной сети Truth Social. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-09T23:24
2023-04-10T00:27
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на "третью мировую войну", на этот раз — в сообщении в социальной сети Truth Social.В начале апреля Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны при президенте Джо Байдене. По словам бывшего главы Белого дома, сейчас звучат открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, о чем "никогда не упоминалось" другими государствами при его администрации. Он подчеркнул, что при нынешнем главе государства это может привести к третьей мировой ядерной войне. В марте во время выступления на митинге Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны, угроза которой, по его словам, реальна.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп указал на "третью мировую войну" в своем обращении в соцсети

Экс-президент США Трамп указал на "третью мировую войну" в соцсети Truth Social

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на "третью мировую войну", на этот раз — в сообщении в социальной сети Truth Social.
«

"Третья мировая война", — написал он без дополнительных комментариев и подробностей.

В начале апреля Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны при президенте Джо Байдене. По словам бывшего главы Белого дома, сейчас звучат открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, о чем "никогда не упоминалось" другими государствами при его администрации. Он подчеркнул, что при нынешнем главе государства это может привести к третьей мировой ядерной войне.
В марте во время выступления на митинге Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны, угроза которой, по его словам, реальна.
О признании новых границ России, поддержке СВО и условиях встречи с Эрдоганом. Полное интервью Башара Асада - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Башар Асад: третья мировая война уже идет
16 марта, 11:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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