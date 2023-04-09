https://ria.ru/20230409/tramp-1864085502.html
Защита Трампа хочет снять с него все обвинения
Защита Трампа хочет снять с него все обвинения - РИА Новости, 09.04.2023
Защита Трампа хочет снять с него все обвинения
Приоритетом защиты бывшего президента США Дональда Трампа является снятие всех обвинений против него, заявил адвокат экс-президента Джим Трасти. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T17:06
2023-04-09T17:06
2023-04-09T17:06
в мире
манхэттен
сша
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Приоритетом защиты бывшего президента США Дональда Трампа является снятие всех обвинений против него, заявил адвокат экс-президента Джим Трасти. "Ходатайства о снятии (обвинений) должны быть приоритетом, поскольку они ампутируют эту ошибку правосудия", - заявил он в интервью телеканалу ABC News. Трасти добавил, что предстоящие ходатайства будут "очень устойчивыми", а также допустил, что защита Трампа может попытаться изменить судебную инстанцию с округа Манхэттен, который является "оплотом либерализма и активизма", "заражающим весь процесс". Говоря о реакции самого Трампа на предъявленные ему обвинения, адвокат отметил, что бывший глава государства очень расстроен сложившейся ситуацией, но остается стойким. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.
https://ria.ru/20230407/tramp-1863778425.html
https://ria.ru/20230407/tramp-1863724883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манхэттен, сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, Манхэттен, США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Защита Трампа хочет снять с него все обвинения
Адвокат: приоритетом защиты Трампа является снятия всех обвинений против него
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости.
Приоритетом защиты бывшего президента США Дональда Трампа является снятие всех обвинений против него, заявил
адвокат экс-президента Джим Трасти.
"Ходатайства о снятии (обвинений) должны быть приоритетом, поскольку они ампутируют эту ошибку правосудия", - заявил он в интервью телеканалу ABC News.
Бывший судья считает, что Трамп не сядет в тюрьму
Трасти добавил, что предстоящие ходатайства будут "очень устойчивыми", а также допустил, что защита Трампа может попытаться изменить судебную инстанцию с округа Манхэттен
, который является "оплотом либерализма и активизма", "заражающим весь процесс".
Говоря о реакции самого Трампа на предъявленные ему обвинения, адвокат отметил, что бывший глава государства очень расстроен сложившейся ситуацией, но остается стойким.
«
"Если мы не закроем это каким-либо образом, то получим совершенно новую модель уголовного правосудия в этой стране", - резюмировал Трасти.
Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.
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