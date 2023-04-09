https://ria.ru/20230409/tramp-1864085502.html

Защита Трампа хочет снять с него все обвинения

Защита Трампа хочет снять с него все обвинения - РИА Новости, 09.04.2023

Защита Трампа хочет снять с него все обвинения

Приоритетом защиты бывшего президента США Дональда Трампа является снятие всех обвинений против него, заявил адвокат экс-президента Джим Трасти. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:06

2023-04-09T17:06

2023-04-09T17:06

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манхэттен

сша

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Приоритетом защиты бывшего президента США Дональда Трампа является снятие всех обвинений против него, заявил адвокат экс-президента Джим Трасти. "Ходатайства о снятии (обвинений) должны быть приоритетом, поскольку они ампутируют эту ошибку правосудия", - заявил он в интервью телеканалу ABC News. Трасти добавил, что предстоящие ходатайства будут "очень устойчивыми", а также допустил, что защита Трампа может попытаться изменить судебную инстанцию с округа Манхэттен, который является "оплотом либерализма и активизма", "заражающим весь процесс". Говоря о реакции самого Трампа на предъявленные ему обвинения, адвокат отметил, что бывший глава государства очень расстроен сложившейся ситуацией, но остается стойким. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.

https://ria.ru/20230407/tramp-1863778425.html

https://ria.ru/20230407/tramp-1863724883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манхэттен, сша, дональд трамп, арест трампа