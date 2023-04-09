В американском конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня
В конгрессе США назвали возможности обороны Тайваня недостаточными для противостояния КНР
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Возможности обороны Тайваня в настоящее время являются недостаточными для противостояния с КНР, считает глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.
"Они не такие, какими должны быть", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, оценивая возможности обороны Тайваня и подчеркнув, что ни США, ни Тайвань не желают военной конфронтации с КНР.
При этом, как отметил Маккол, Пекин может попытаться избежать военного противостояния с Тайванем, установив контроль над островом за счет влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.
"Здесь существуют политические дебаты, две разные партии. Одна партия хочет разговаривать с Китаем. Партия президента Цай (глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - ред.) не хочет быть частью Китая. Следующие выборы в январе будут особенно важными, поскольку… Китай попытается повлиять на следующие выборы и взять остров без единого выстрела", - отметил он.
В субботу в интервью Fox News Маккол допустил, что США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая.
Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии спикера палаты Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос.
Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.