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В американском конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023
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23:14 09.04.2023 (обновлено: 23:16 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864119548.html
В американском конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня
В американском конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023
В американском конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня
Возможности обороны Тайваня в настоящее время являются недостаточными для противостояния с КНР, считает глава комитета по международным делам палаты... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T23:14
2023-04-09T23:16
в мире
тайвань
китай
сша
майкл маккол
кевин маккарти
цай инвэнь
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Возможности обороны Тайваня в настоящее время являются недостаточными для противостояния с КНР, считает глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол. "Они не такие, какими должны быть", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, оценивая возможности обороны Тайваня и подчеркнув, что ни США, ни Тайвань не желают военной конфронтации с КНР. При этом, как отметил Маккол, Пекин может попытаться избежать военного противостояния с Тайванем, установив контроль над островом за счет влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова. "Здесь существуют политические дебаты, две разные партии. Одна партия хочет разговаривать с Китаем. Партия президента Цай (глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - ред.) не хочет быть частью Китая. Следующие выборы в январе будут особенно важными, поскольку… Китай попытается повлиять на следующие выборы и взять остров без единого выстрела", - отметил он. В субботу в интервью Fox News Маккол допустил, что США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая. Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии спикера палаты Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864081452.html
https://ria.ru/20230408/tayvan-1863986514.html
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в мире, тайвань, китай, сша, майкл маккол, кевин маккарти, цай инвэнь
В мире, Тайвань, Китай, США, Майкл Маккол, Кевин Маккарти, Цай Инвэнь
В американском конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня

В конгрессе США назвали возможности обороны Тайваня недостаточными для противостояния КНР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Возможности обороны Тайваня в настоящее время являются недостаточными для противостояния с КНР, считает глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.
"Они не такие, какими должны быть", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, оценивая возможности обороны Тайваня и подчеркнув, что ни США, ни Тайвань не желают военной конфронтации с КНР.
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При этом, как отметил Маккол, Пекин может попытаться избежать военного противостояния с Тайванем, установив контроль над островом за счет влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации острова.
"Здесь существуют политические дебаты, две разные партии. Одна партия хочет разговаривать с Китаем. Партия президента Цай (глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - ред.) не хочет быть частью Китая. Следующие выборы в январе будут особенно важными, поскольку… Китай попытается повлиять на следующие выборы и взять остров без единого выстрела", - отметил он.
В субботу в интервью Fox News Маккол допустил, что США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая.
Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии спикера палаты Кевина Маккарти и главы Тайваня Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос.
Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.
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