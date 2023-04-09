https://ria.ru/20230409/tayvan-1864081452.html
Эксперт увидел в ситуации на Тайване предупредительный урок Китая
Эксперт увидел в ситуации на Тайване предупредительный урок Китая - РИА Новости, 09.04.2023
Эксперт увидел в ситуации на Тайване предупредительный урок Китая
Китай преподает Тайваню очередной предупредительный урок, однако за ним не последует значительной эскалации, заявил РИА Новости руководитель экспертного совета... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:08
2023-04-09T16:08
2023-04-09T16:08
в мире
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
юрий тавровский
цай инвэнь
кевин маккарти
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китай преподает Тайваню очередной предупредительный урок, однако за ним не последует значительной эскалации, заявил РИА Новости руководитель экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, комментируя ситуацию на Тайване. Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. Ранее глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол США заявил, что Вашингтон готов будет рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая. По его словам, если американский народ поддержит использование сил США для защиты острова, конгресс последует за этой позицией. По его словам, в ближайшее время Тайвань будет вновь блокирован китайскими властями. "Фактически остров в течение нескольких дней не будет получать необходимого сырья, а на Тайване нет своего угля, нефти и газа. С Тайваня не будут отправляться экспортные товары, которыми кормится остров. Так что, это очень серьезное предупреждение деловым, политическим кругам и всему населению Тайваня", - заверил востоковед. Эксперт также напомнил, что после визита занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, была проведена первая блокада Тайваня, и этот урок произвел сильное впечатление на тайванцев. "Мы знаем, что в конце прошлого года на муниципальных выборах за правящую партию, которую возглавляла Цай Инвэнь, проголосовало всего 20% населения, а 80% проголосовало за противников этой партии. В результате Цай Инвэнь потерпела личное колоссальное поражение и была вынуждена уйти с поста руководителя партии. Я думаю, что впереди Цай Инвэнь и ее партию ждет новая серьезное поражение на президентских выборах в 2024 году. И чем больше будет провокаций, как встреча Цай Инвэнь с Маккарти, тем сильнее будет поражение", - считает Тавровский. При этом востоковед отметил, что нынешняя ситуация не приведет к войне, а будет очередным уроком сепаратистам. Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии Кевина Маккарти и Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864079320.html
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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, юрий тавровский, цай инвэнь, кевин маккарти
В мире, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая, Юрий Тавровский, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти
Эксперт увидел в ситуации на Тайване предупредительный урок Китая
Эксперт Тавровский увидел в ситуации на Тайване предупредительный урок Пекина для Тайбэя
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китай преподает Тайваню очередной предупредительный урок, однако за ним не последует значительной эскалации, заявил РИА Новости руководитель экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский, комментируя ситуацию на Тайване.
Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК
) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК
, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
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Ранее глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол
США заявил, что Вашингтон
готов будет рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая. По его словам, если американский народ поддержит использование сил США для защиты острова, конгресс последует за этой позицией.
«
"Напряженная ситуация, которая создалась вокруг Тайваня после встречи (главы администрации Тайваня - ред.) Цай Инвэнь
и (спикера палаты представителей США Кевина - ред.) Маккарти
, точно повторяет ту ситуацию, которая сложилась после визита на Тайвань Ненси Пелоси. Заключается она в том, что Пекин преподает Тайбэю урок и еще раз демонстрирует возможные последствия серьезных провокаций против территориальной целостности Китая и его суверенитета", - сказал Тавровский, комментируя ситуацию на Тайване.
По его словам, в ближайшее время Тайвань будет вновь блокирован китайскими властями. "Фактически остров в течение нескольких дней не будет получать необходимого сырья, а на Тайване нет своего угля, нефти и газа. С Тайваня не будут отправляться экспортные товары, которыми кормится остров. Так что, это очень серьезное предупреждение деловым, политическим кругам и всему населению Тайваня", - заверил востоковед.
Эксперт также напомнил, что после визита занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на Тайвань, была проведена первая блокада Тайваня, и этот урок произвел сильное впечатление на тайванцев.
"Мы знаем, что в конце прошлого года на муниципальных выборах за правящую партию, которую возглавляла Цай Инвэнь, проголосовало всего 20% населения, а 80% проголосовало за противников этой партии. В результате Цай Инвэнь потерпела личное колоссальное поражение и была вынуждена уйти с поста руководителя партии. Я думаю, что впереди Цай Инвэнь и ее партию ждет новая серьезное поражение на президентских выборах в 2024 году. И чем больше будет провокаций, как встреча Цай Инвэнь с Маккарти, тем сильнее будет поражение", - считает Тавровский.
При этом востоковед отметил, что нынешняя ситуация не приведет к войне, а будет очередным уроком сепаратистам.
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Маккол вместе с делегацией американских законодателей со среды находится на Тайване. Визит последовал за встречей в Калифорнии
Кевина Маккарти и Цай Инвэнь. На пресс-конференции после тех переговоров у Маккарти спросили о том, готовы ли США отправить свои силы на Тайвань в случае вторжения Китая, он заявил, что не хотел бы, чтобы когда-либо пришлось отвечать на этот вопрос.
Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. Вашингтон призывает Пекин воздерживаться от чрезмерных ответных мер.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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