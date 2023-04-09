https://ria.ru/20230409/tayvan-1864079320.html
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня
Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:42
2023-04-09T15:42
2023-04-09T16:31
в мире
тайвань
китай
сша
эммануэль макрон
нэнси пелоси
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ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos. "Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?" — сказал он. По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Он подчеркнул, что ЕС не должен адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html
https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, эммануэль макрон, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Эммануэль Макрон, Нэнси Пелоси
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние США и Китая из-за Тайваня
ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости.
Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos
.
"Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?" — сказал он.
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией
По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Он подчеркнул, что ЕС не должен адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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