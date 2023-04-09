https://ria.ru/20230409/tayvan-1864079320.html

Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня

Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023

Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня

Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:42

2023-04-09T15:42

2023-04-09T16:31

в мире

тайвань

китай

сша

эммануэль макрон

нэнси пелоси

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ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos. "Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?" — сказал он. По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Он подчеркнул, что ЕС не должен адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html

https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html

тайвань

китай

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, сша, эммануэль макрон, нэнси пелоси