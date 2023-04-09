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Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023
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15:42 09.04.2023 (обновлено: 16:31 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864079320.html
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня - РИА Новости, 09.04.2023
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня
Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:42
2023-04-09T16:31
в мире
тайвань
китай
сша
эммануэль макрон
нэнси пелоси
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ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos. "Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?" — сказал он. По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Он подчеркнул, что ЕС не должен адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html
https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html
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в мире, тайвань, китай, сша, эммануэль макрон, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Эммануэль Макрон, Нэнси Пелоси
Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние из-за Тайваня

Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние США и Китая из-за Тайваня

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Echos.
"Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?" — сказал он.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией
30 марта, 17:18
По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Он подчеркнул, что ЕС не должен адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее визит. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В США не исключили отправки военных на Тайвань
8 апреля, 17:05
 
В миреТайваньКитайСШАЭммануэль МакронНэнси Пелоси
 
 
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