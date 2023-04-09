https://ria.ru/20230409/tayvan-1864077797.html
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 70 китайских самолетов
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 70 китайских самолетов - РИА Новости, 09.04.2023
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 70 китайских самолетов
Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:27
2023-04-09T15:27
2023-04-09T15:27
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Как следует из заявления тайваньского министерства обороны, по состоянию на 16.00 (11.00 мск) 9 апреля было зафиксировано приближение к острову 70 самолетов НОАК. Указывается, что речь идет, в частности, об истребителях J-10, J-11, J-16, стратегическом бомбардировщике H-6, военно-транспортном самолете Y-20 и других. Отмечается, что 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК. Ранее оборонное ведомство Тайваня сообщало по данным на 12.00 (7.00 мск) о приближении к острову 58 самолетов и девяти кораблей НОАК. Восточная зона боевого командования НОАК ранее сообщила, что в воскресенье ее войска продолжают военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая, в частности, имитацию высокоточных ударов. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864040600.html
https://ria.ru/20230408/samolety-1863989943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 70 китайских самолетов
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 70 самолетов китайской армии
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая
8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 50 китайских самолетов
Как следует из заявления тайваньского министерства обороны, по состоянию на 16.00 (11.00 мск) 9 апреля было зафиксировано приближение к острову 70 самолетов НОАК. Указывается, что речь идет, в частности, об истребителях J-10, J-11, J-16, стратегическом бомбардировщике H-6, военно-транспортном самолете Y-20 и других.
Отмечается, что 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.
Ранее оборонное ведомство Тайваня сообщало по данным на 12.00 (7.00 мск) о приближении к острову 58 самолетов и девяти кораблей НОАК.
Восточная зона боевого командования НОАК ранее сообщила, что в воскресенье ее войска продолжают военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая, в частности, имитацию высокоточных ударов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Минобороны Тайваня зафиксировало приближение 71 самолета ВС КНР к острову