https://ria.ru/20230409/tayvan-1864040600.html
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 50 китайских самолетов
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 50 китайских самолетов - РИА Новости, 09.04.2023
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 50 китайских самолетов
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 58 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая на фоне продолжающихся второй день в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:05
2023-04-09T09:05
2023-04-09T10:24
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 58 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений КНР, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. Как следует из заявления Министерства обороны острова, по состоянию на 12:00 (07:00 мск) 9 апреля зафиксировано приближение к острову 58 самолетов НОАК. Речь идет, в частности, об истребителях J-10, J-11, J-16, стратегическом бомбардировщике H-6, военно-транспортном самолете Y-20 и других. Тридцать один самолет пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошел в опознавательную зону ПВО острова. Также ведомство заявило о приближении к Тайваню девяти кораблей НОАК. В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость острова сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.Ранее восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что в первый день учений Вооруженные силы КНР отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по полному окружению и сдерживанию острова, в учениях были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады, ракетные войска. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и остальной частью страны возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230408/ssha-1863981609.html
https://ria.ru/20230407/tayvan-1863712141.html
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 50 китайских самолетов
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 50 самолетов китайской армии
ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 58 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений КНР, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
Как следует из заявления Министерства обороны острова, по состоянию на 12:00 (07:00 мск) 9 апреля зафиксировано приближение к острову 58 самолетов НОАК. Речь идет, в частности, об истребителях J-10, J-11, J-16, стратегическом бомбардировщике H-6, военно-транспортном самолете Y-20 и других.
Тридцать один самолет пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошел в опознавательную зону ПВО острова.
Также ведомство заявило о приближении к Тайваню
девяти кораблей НОАК.
В США не исключили отправки военных на Тайвань
В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость острова сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Ранее восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что в первый день учений Вооруженные силы КНР отработали маневры по захвату господства на море и в воздухе, боевому патрулированию вокруг острова, а также по полному окружению и сдерживанию острова, в учениях были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады, ракетные войска.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и остальной частью страны возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны