https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html

В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине

В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине - РИА Новости, 09.04.2023

В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине

США направили в рамках поддержки киевского режима танки, созданные "для третьей мировой войны с Россией", пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:44

2023-04-09T12:44

2023-04-09T13:24

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США направили в рамках поддержки киевского режима танки, созданные "для третьей мировой войны с Россией", пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин."К концу 1950-х годов начали распространяться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60", — рассказала Карлин.Теперь танки M60, имеющие больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams, вошли в мартовский пакет помощи Украине."Однако эти танки будут невооруженными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, эти танки предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты", — заявила автор.В воскресенье руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин заявил, что в российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны.

https://ria.ru/20230408/bronetransportery-1864007819.html

https://ria.ru/20230407/kipr-1863702901.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), украина