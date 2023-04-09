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В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине - РИА Новости, 09.04.2023
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12:44 09.04.2023 (обновлено: 13:24 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html
В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине
В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине - РИА Новости, 09.04.2023
В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине
США направили в рамках поддержки киевского режима танки, созданные "для третьей мировой войны с Россией", пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:44
2023-04-09T13:24
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США направили в рамках поддержки киевского режима танки, созданные "для третьей мировой войны с Россией", пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин."К концу 1950-х годов начали распространяться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60", — рассказала Карлин.Теперь танки M60, имеющие больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams, вошли в мартовский пакет помощи Украине."Однако эти танки будут невооруженными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, эти танки предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты", — заявила автор.В воскресенье руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин заявил, что в российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны.
https://ria.ru/20230408/bronetransportery-1864007819.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), украина
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Украина
В США рассказали, какое оружие они бросят на борьбу с Россией на Украине

19fortyfive: США поставляют Украине оружие, созданное для противостояния России

© AFP 2023 / AREF TAMMAWIТанк американского производства M60
Танк американского производства M60 - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / AREF TAMMAWI
Танк американского производства M60. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США направили в рамках поддержки киевского режима танки, созданные "для третьей мировой войны с Россией", пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.
"К концу 1950-х годов начали распространяться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60", — рассказала Карлин.
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Теперь танки M60, имеющие больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams, вошли в мартовский пакет помощи Украине.
"Однако эти танки будут невооруженными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, эти танки предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты", — заявила автор.
В воскресенье руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин заявил, что в российских войсках приступили к созданию групп для борьбы с танками, которые поставляют Киеву западные страны.
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